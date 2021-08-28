「單親媽哄嬰無法下樓」外送員：沒老公嗎？　結局潰堤了

網搜小組／劉維榛報導

「沒有想過連吃飯，會需要受人幫助！」一名未婚單親媽哭訴，孩子不到2歲，某天叫早餐來吃，但外送員才抵達，寶寶突然大聲哭鬧，原PO根本無法下樓取餐，同時間外送員打來質問，「妳老公不在家嗎？不能顧一下小孩？」而背後原因超揪心，外送員得知後便趕緊上樓送餐，最後還暖傳5字打氣，讓原PO感動落淚。

▲外送得知原PO是單親媽嗎，隨即傳5個字暖哭眾人。（示意圖／記者黃克翔攝）



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一名女網友在臉書《爆怨2公社》表示，目前獨自住外面照顧嫩嬰，平時靠手作賺錢，過著沒日沒夜的生活，也不方便外出買餐點。直到某天原PO訂外送早餐，好巧不巧外送員抵達時，寶寶哇哇大哭，無法抽身下樓。

結果外送員打來質問，「妳老公不在家嗎？不能顧一下小孩？妳點那麼多，不是一個人吃的吧」，還強調可能會被罰錢的話。聞言，原PO直言，「整個還沒辦法回話...被嚇到愣住一下。」

回神後，原PO語帶無奈一一解釋，「不好意思，我沒有老公，我是單親媽媽，自己顧孩子...對不起小孩剛醒，我實在無法抽身離開，不好意思，是熊貓免運方案有金額限制，要179元還是多少才能使用免運，我只能多訂，放到下午吃這樣。」

▲單親媽感謝，外送員的暖舉！（圖／翻攝爆怨2公社）



當下，外送員急忙請原PO開門，並表示願意送上樓，但原PO仍在哄寶寶，過了一下才開門取餐，接著查看外送員訊息，竟傳來超暖5字「媽媽加油喔」，下秒讓原PO眼淚瞬間潰堤。

原PO緩緩苦訴，當年被孩子生父背叛，自己又遭到家暴，甚至有受害者出來指控，被這位渣男騙婚生小孩，但原PO不捨拿掉孩子，因此甘願單親撫養小孩。至於家人部分，原PO說，家裡也有三位孕婦生產，媽媽根本自顧不暇，因此原PO選擇搬出來生活。

話鋒一轉，原PO暖心感謝外送員願意送上樓，「我能夠靜靜吃完飯，繼續顧孩子，我從沒想過，自己會是一個未婚單親媽媽，沒有想過自己連吃飯，會需要受人幫助。」

超大顆的洋蔥文曝光後，底下網友打氣給暖能量，「其實妳可以打在備註上，外送員都會看到」、「在家顧小孩真的很需要他們送上樓！媽咪加油」、「每個媽媽都很辛苦，雙親或單親都一樣」、「妳很棒！媽媽辛苦了」、「相信你可以渡過難關，也對外送服務員至上敬意，一起加油」。

▼原PO遇上渣男，但仍選擇孩子生下來。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）