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貘寶寶取名5選1！「視網貘」落後2.7萬票　乾爹急催：要做最怕1事

▲▼馬來貘。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園 ）

▲「貘法公主」命名票選活動開跑。（圖／翻攝自Facebook／Taipei Zoo 臺北市立動物園 ）

記者曾筠淇／綜合報導

台北市立動物園馬來貘寶寶取名大戰決賽名單出爐，分別有莉芝、貘花豆、視網貘、貘衣姬豆和佛蒂貘。截至目前為止，票數最高的是插畫家Cherng的「貘花豆」，已有3.7萬票，因此視網膜也趕緊開大絕，表示如果「視網貘」獲選的話，他就要吃自己最討厭的香菜。

馬來貘寶寶10日出生，台北市立動物園邀請大家命名，經過為期一週的激烈貼文轟炸後，Cherng的「貘花豆」、視網膜的「視網貘」、柯佳嬿的「貘衣姬豆」角逐成功，而動物園取的「莉芝」，以及誠品提出並由「馬來西亞友誼及貿易中心」相中的「佛蒂貘」則是種子選手。

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動物園表示，參加決選投票的方式為按表情符號，喜歡莉芝按讚、貘花豆按大心、視網貘按加油、貘衣姬豆按哈、佛蒂貘按哇，最後票數會在3日晚間11時59分結算。園方也呼籲「慎重投票」，希望幫寶寶取個最可愛的名字。

▲▼馬來貘「貘莉」喜迎千金 臺捷聯姻湊成「好」字。（圖／台北市立動物園提供，下同）

▲馬來貘「貘莉」喜迎千金。（圖／台北市立動物園提供）

截稿前，命名大賽票數由Cherng的「貘花豆」領先，已有3.7萬票，其餘依序則為1.4萬票的莉芝、1萬票的視網貘、6千多票的貘衣姬豆、近2千票的佛蒂貘。

眼見自己稍有落後，討厭香菜的視網膜就在臉書上貼文，表示「視網膜」如果獲選的話，「乾爹本人泡香菜澡吃香菜，一邊講解馬來貘的生活習性！」

此外，Cherng雖然領先，但也趕緊在粉專上催票，表示「好緊張！好喘！」女神柯佳嬿則表示，「投下您神聖寶貴金光閃閃耀眼無比的一票，快到該貼文按個哈！」她甚至還笑說，「你各位現在跑票還來得及！」

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