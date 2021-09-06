美國9／20開打第3劑！　佛奇：莫德納「缺數據」恐卡關　僅剩輝瑞

▲美國預計在20日啟動第3劑疫苗接種計畫，不過莫德納可能會有所延遲。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

美國首席防疫顧問佛奇（Anthony Fauci）5日表示，原本預定20日要替已接種2劑輝瑞、莫德納疫苗的民眾施打加強劑，但由於莫德納尚未提供充分的安全性與有效性數據，因此有可能會推遲第3劑的施打時間。他說，「我們希望莫德納可以盡早提供，這樣我們就能同時推動2種疫苗的加強劑。」不過佛奇同時也建議，施打莫德納的民眾最好等待第3劑莫德納，不要混打輝瑞。

根據CBS報導，美國高級衛生官員8月宣布，將讓民眾在接種第2劑新冠疫苗的8個月後，施打加強劑，而這項政策也已經獲得FDA與CDC的許可，預計將從20日起正式施行，醫護人員、療養院住民以及老年人為優先施打對象。不過佛奇5日則透露，莫德納疫苗的第3劑接種可能無法按時上線。

▲首批優先施打對象為醫護人員、療養院住民以及老年人。（圖／路透）



佛奇表示，雖然輝瑞已經提交相關數據，不過莫德納尚未提供充分的安全性與有效性數據。據悉，莫德納目前仍在搜集所需數據。他說，「我們希望莫德納可以盡早提供相關資料，這樣我們就可以同時推動2款疫苗的加強劑接種，如果無法，我們也會按照順序進行。」

儘管莫德納疫苗可能有所延遲，不過佛奇也強調，如果莫德納來不及提交數據，那麼20日可能只會實施部分的計畫，但最終一定會讓整個計畫完整實施，最多只會延遲數週。

另外針對疫苗混打，佛奇表示，目前仍在研究混打疫苗的可能性，比如在施打兩劑輝瑞或莫德納之後，加強劑施打另一個廠牌，希望在一段合理的時間內，能夠獲得相關數據。但目前為止，當局仍然不建議民眾混打，最好3劑疫苗都接種同一個廠牌。

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