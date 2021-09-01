BNT優先施打轉彎　游盈隆轟「足以上街抗爭」：陳時中應自請處分

▲游盈隆。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

首波約90萬劑輝瑞-BNT疫苗（下稱BNT）預計1日晚間9時半到貨；在疫苗分配上，蔡政府原規劃優先提供12-17歲施打，但昨政策稍微更改，開放18-22歲可在預約平台意願登記。對此，台灣民意基金會董事長游盈隆批評，這是疫情指揮中心成立來最令人氣憤的決策，蔡政府毀信於民，把人民當白痴，已經是一個反覆無常、信用破產的政府。他呼籲，總統蔡英文、閣揆蘇貞昌立即公開道歉，指揮官陳時中承認錯誤，自請處分。

游盈隆31日晚間在臉書發文疾呼，「朝令夕改、輕諾寡信、不負責任的政府，應公開道歉，請求人民原諒」。他表示，陳時中宣佈「即將抵達的BNT疫苗除了保留給12-17歲施打外，改由18-22歲優先施打」，可以想見，聽到這消息的人會有多意外、多錯愕、多憤怒，尤其那滿懷期待、剛登記完成的341萬BNT國民。這樣公平嗎？符合正義原則嗎？

游盈隆批評，這個決策是疫情指揮中心自去年一月成立以來所做最愚蠢、最粗糙、最令人氣憤、足以走上街頭抗爭的決策之一。「蔡政府如此公然自毀承諾、失信於民，把人民當白癡，當猴子耍，已經是一個反覆無常、信用破產的政府。台灣人民沒亂，反而政府在製造混亂。而今而後，還有誰會相信這個朝令夕改、輕諾寡信的政府？」

游盈隆呼籲，蔡英文和蘇貞昌應該立即公開道歉，而陳時中則應承認錯誤，自請處分。