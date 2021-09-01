國外研究大一新生恐成防疫破口！學者籲注意宿舍群聚

▲因應疫情，國內持續施打疫苗。（圖／記者李毓康攝）



文／中央社

台大公衛學者今天表示，國外研究發現大一新生因共同宿舍、接觸率高，是校內傳播感染增強的因素，提醒國內大學注意宿舍群聚問題，並搭配減少人流、遠距教學等多重防疫措施。

台灣大學公共衛生學院教授陳秀熙和台大公衛校友群團隊今天舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫科學線上直播，解析最新疫情發展。

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陳秀熙表示，全球已累計超過2.16億人確診COVID-19，在疫苗施打率提升的同時，自今年7月開始，包括自然感染（未施打疫苗）、未完整接種疫苗的感染、施打疫苗後的突破性感染，也讓疫情傳播流行再起。

以施打率前段班國家以色列為例，陳秀熙提到，疫苗完整施打率已達62%，但仍受Delta變種病毒（最早在印度發現）影響，疫情持續上升，突破性感染個案更占近期感染個案一半，因此以色列啟動第3劑注射，為全球是否該施打第3劑疫苗投下爭論與不確定性，也對全球疫苗供應造成影響。

陳秀熙指出，根據英國不同年齡層的發病率分析，發現受Delta變種侵襲的流行波年齡更小，近期以10至19歲發病率最高，為了在不影響學校開放的前提下進行防疫，英國政府開放16至18歲青少年全面接種疫苗，未來也研擬開放12至15歲學童接種，以降低傳播風險。

台大公衛校友群團隊成員、講師王威淳提到，從國外研究得知，大一新生由於共同宿舍、接觸率高，是導致校內傳播增強的因素，通過模型模擬發現，減少實體教學人數是最有效的防疫措施之一，NPI（戴口罩、維持社交距離等非藥物介入措施）達50%、每2天檢測1次也有助於控制疫情。

台灣大專校院將於9月中下旬陸續開學，陳秀熙也提醒，各大學應該注意宿舍群聚問題，並考慮採取減少人流、維持NPI措施、實體與遠距教學搭配等多重防疫措施來預防疫情傳播。