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開學日地震「這個震動模式有點大」　台南人曝貓咪前5分鐘狂跑跳

記者黃翊婷／綜合報導

今日（1日）上午6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，嘉義縣、台南市、高雄市最大震度4級。台南市長黃偉哲在臉書PO文報平安，引來許多網友留言討論，「跟鬧鐘同步，這個震動模式有點大」、「是小朋友要開學的吶喊嗎？」，還有網友的貓咪在地震前5分鐘就有感應，並在家中各種跑跳。

地震。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲網友家的貓預先感知將發生地震。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）

高雄市那瑪夏區早上一場芮氏規模4.9的地震，把許多人從夢鄉中直接搖醒。台南市長黃偉哲在臉書PO文詢問，「一早地震台南有感，市民朋友們還好嗎？」

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許多市民以及網友紛紛留言表示，「跟鬧鐘同步，這個震動模式有點大」、「感覺是上下震」、「被震醒，嚇死」、「搖很大力」、「一早搖醒準備上課的孩子們」。還有一名網友透露，自家愛貓在地震前5分鐘就有感應，並在家中各種跑跳。

不過，也有部分網友直言無感，或是半開玩笑地說，「以為可以睡到自然醒的第一天，6點就被地震叫醒」、「是小朋友要開學的吶喊嗎？」、「以為被女友搖醒，醒來發現原來我沒有女友」。

地震。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▼▲網友說這次地震搖很大力。

地震。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲）

▲▼ 。（圖／記者陳俊宏攝）

【 第091號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年09月01日06時27分56秒
震央位置：北緯23.27°　東經120.72°
震源深度：12.3公里
芮氏規模：4.9
相對位置：高雄市政府北北東方 83.1 公里 (位於高雄市那瑪夏區)

各地震度級：
● 嘉義縣地區最大震度4級
4級：大埔、番路
3級：阿里山、民雄、義竹
● 高雄市地區最大震度4級
4級：桃源
2級：甲仙、六龜、旗山
1級：高雄市
● 臺南市地區最大震度4級
4級：楠西
3級：東山、善化、新化、佳里、七股
2級：永康、臺南市
● 嘉義市地區最大震度3級
3級：嘉義市
● 臺東縣地區最大震度2級
2級：利稻、海端、池上
1級：卑南、東河、成功、長濱、達仁、蘭嶼
● 南投縣地區最大震度2級
2級：玉山
1級：信義鄉、竹山、名間、日月潭、南投市、國姓
● 雲林縣地區最大震度2級
2級：草嶺、斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮、古坑
● 花蓮縣地區最大震度2級
2級：富里
1級：紅葉、光復、花蓮市
● 彰化縣地區最大震度2級
2級：大城、彰化市
1級：員林
● 屏東縣地區最大震度1級
1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、春日
● 臺中市地區最大震度1級
1級：霧峰、臺中市、烏石坑、梧棲
● 苗栗縣地區最大震度1級
1級：鯉魚潭、三義、苗栗市
● 澎湖縣地區最大震度1級
1級：馬公市

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