開學日地震「這個震動模式有點大」　台南人曝貓咪前5分鐘狂跑跳

記者黃翊婷／綜合報導

今日（1日）上午6時27分發生芮氏規模4.9的有感地震，震央位於高雄市那瑪夏區，地震深度12.3公里，嘉義縣、台南市、高雄市最大震度4級。台南市長黃偉哲在臉書PO文報平安，引來許多網友留言討論，「跟鬧鐘同步，這個震動模式有點大」、「是小朋友要開學的吶喊嗎？」，還有網友的貓咪在地震前5分鐘就有感應，並在家中各種跑跳。

▲網友家的貓預先感知將發生地震。（圖／翻攝自Facebook／黃偉哲，下同）

高雄市那瑪夏區早上一場芮氏規模4.9的地震，把許多人從夢鄉中直接搖醒。台南市長黃偉哲在臉書PO文詢問，「一早地震台南有感，市民朋友們還好嗎？」

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許多市民以及網友紛紛留言表示，「跟鬧鐘同步，這個震動模式有點大」、「感覺是上下震」、「被震醒，嚇死」、「搖很大力」、「一早搖醒準備上課的孩子們」。還有一名網友透露，自家愛貓在地震前5分鐘就有感應，並在家中各種跑跳。

不過，也有部分網友直言無感，或是半開玩笑地說，「以為可以睡到自然醒的第一天，6點就被地震叫醒」、「是小朋友要開學的吶喊嗎？」、「以為被女友搖醒，醒來發現原來我沒有女友」。

▼▲網友說這次地震搖很大力。

【 第091號 #顯著有感地震 #地震報告 】

發震時間：110年09月01日06時27分56秒

震央位置：北緯23.27° 東經120.72°

震源深度：12.3公里

芮氏規模：4.9

相對位置：高雄市政府北北東方 83.1 公里 (位於高雄市那瑪夏區)

各地震度級：

● 嘉義縣地區最大震度4級

4級：大埔、番路

3級：阿里山、民雄、義竹

● 高雄市地區最大震度4級

4級：桃源

2級：甲仙、六龜、旗山

1級：高雄市

● 臺南市地區最大震度4級

4級：楠西

3級：東山、善化、新化、佳里、七股

2級：永康、臺南市

● 嘉義市地區最大震度3級

3級：嘉義市

● 臺東縣地區最大震度2級

2級：利稻、海端、池上

1級：卑南、東河、成功、長濱、達仁、蘭嶼

● 南投縣地區最大震度2級

2級：玉山

1級：信義鄉、竹山、名間、日月潭、南投市、國姓

● 雲林縣地區最大震度2級

2級：草嶺、斗六市、土庫、水林、四湖、麥寮、古坑

● 花蓮縣地區最大震度2級

2級：富里

1級：紅葉、光復、花蓮市

● 彰化縣地區最大震度2級

2級：大城、彰化市

1級：員林

● 屏東縣地區最大震度1級

1級：三地門、瑪家、九如、屏東市、春日

● 臺中市地區最大震度1級

1級：霧峰、臺中市、烏石坑、梧棲

● 苗栗縣地區最大震度1級

1級：鯉魚潭、三義、苗栗市

● 澎湖縣地區最大震度1級

1級：馬公市