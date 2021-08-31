習近平再提「共同富裕」　要求強化反壟斷並建立公平競爭市場

▲中共中央總書記習近平。（圖／新華社）

記者魏有德／綜合報導

中共中央總書記習近平昨（30）日主持中央全面深化改革委員會，審議包括反壟斷和公平競政策、戰略應急儲備物資管理、污染防治及完善統計監督職能等4份文件。習近平表示，強化反壟斷、推進公平競爭政策是社會主義市場經濟體制的內在要求，「要從促進共同富裕的戰略高度出發，為中小企業創造廣闊發展空間。」

▲習近平要求持續強化反壟斷機制，創造共同富裕條件。（圖／新華社）

《央視》報導，會議強調，要加快健全市場准入制度、公平競爭審查機制、數字經濟公平競爭監管制度、預防和制止濫用行政權力排除限制競爭制度等，「推動形成大中小企業良性互動、協同發展良好格局。」

會議通過《關於強化反壟斷深入推進公平競爭政策實施的意見》並提出，要堅定不移推進高水平對外開放，保護產權和知識產權，增強政策透明度和可預期性；要加強競爭法律制度和政策宣傳培訓，強化企業公平競爭意識，引導全社會形成崇尚、保護和促進公平競爭的市場環境。

在創造公平競爭環境方面，會議要求，要加快建立全方位、多層次、立體化監管體系，實現事前事中事後全鏈條全領域監管，堵塞監管漏洞，提高監管效能；加大監管執法力度，加強平台經濟、科技創新、信息安全、民生保障等重點領域執法司法；完善反壟斷體制機制，充實反壟斷監管力量。