習近平思想課程教材指南公布　重大主題教育將對全體學生實施

▲習近平思想將全面進入大陸教材。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸國家教材委員會近日印發《習近平新時代中國特色社會主義思想進課程教材指南》，把馬克思主義中國化最新成果系統納入各級各類學校課程教材。此外，大陸教育部圈定中華優秀傳統文化、革命傳統、勞動、總體國家安全觀、國防、生命安全與健康等重大主題，面向全體學生實施，貫穿各學段，覆蓋各學科。

《澎湃新聞》報導，國家教材委委員韓震介紹，《指南》對習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，進行了系統安排、整體設計，並且就分科鋪展、分段分科推進作了詳盡的規定，具有很強的針對性和可操作性。

根據《指南》要求，習近平新時代中國特色社會主義思想全面融入課程教材，要做到覆蓋基礎教育、職業教育、高等教育各類型各學段，涵蓋國家、地方和校本課程，融入哲學社會科學、自然科學各學科，貫穿思想道德教育、文化知識教育、社會實踐教育各環節，不同學段全過程貫通。

《指南》提到，要確保習近平新時代中國特色社會主義思想在大中小學課程教材中相互銜接、層層遞進。要把理論表達轉化為教材語言，讓思想貼近學生生活學習實際；要注重講道理與講故事相結合，把抽象概念與生動案例相結合，顯性表述與隱性滲透相結合，確保進課程教材的思想內容可認知、可理解，指導學生將思想認識轉化為實際行動。