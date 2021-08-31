「T-NEWS聯播網」九一正式開播　鄭文燦肯定反映在地心聲

▲「T-NEWS聯播網」九一開播，反映在地心聲。（圖／南桃園有線提供）



記者楊淑媛／桃園報導



由8家有線電視合力製播的「T-NEWS聯播網」，將於明(9月1日)當天晚上八點正式開播，屆時桃園市民可以透過TBC南桃園有線CH07「桃園生活台」或是YouTube收看新北、桃園、新竹、苗栗、台中及高雄6個縣市當天發生的大小事，輕鬆掌握！桃園市長鄭文燦肯定「T-NEWS聯播網」報導方向與議題，設定與地方事務息息相關，反映在地心聲。

曾經擔任行政院新聞局長的市長鄭文燦認為：「T-NEWS聯播網」符合新聞價值中的鄰近性(Proximity)，在地的每一個故事都是這塊土地的精神和溫度，8家有線電視包括大豐、台灣數位寬頻、南桃園、北視、信和、吉元、群健、新高雄，不忘身為媒體的社會責任，以專業、客觀、報導地方事務為本，攜手合製「T-NEWS聯播網」，打造一個公正客觀的平台，讓6個縣市能夠互相交流訊息、觀點，展現在地特色。

「T-News聯播網」每節播出一小時，從休閒觀光美食旅遊、建設交通、教育社福、產業文化、生態環保、采風人文等，全是與民眾生活息息相關，能得到所屬生活圈的資訊，也能放大視野汲取新知，「T-NEWS聯播網」更反映出弱勢族群聲音、推動扎根在地文化，要引起民眾共鳴，進而認同熱愛自己的家鄉。

「T-NEWS聯播網」每晚八點首播，當晚十一點、翌日早上八點和下午一點重播，其中，桃園市為第7頻道。

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