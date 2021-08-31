桃園升格長期未獲中央關愛　邱奕勝：統籌分配款短撥600多億

▲審計部桃園市審計處處長張漢卿拜會市議會議長邱奕勝。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議會定期大會召開前夕，審計部桃園市審計處處長張漢卿於31日親自將2020年度桃園市總決算審核報告陳送給市議會議長邱奕勝，雙方並針對桃園市財政現況、捷運綠線建設、桃園航空城開發等相關議題交換意見。邱議長強調，桃園升格以來，中央對於桃園市統籌分配款長期不公，至少短撥600多億，對於桃園發展相當不公平！

邱議長表示，桃園市是目前許多年輕朋友及學生畢業後選擇定居的新興都市，這些急速成長的人口相對各項公共建設的需求，在統籌分配稅款及一般性補助款缺乏挹注的情形下，桃園未來財政壓力勢必會逐年的增加。

張處長表示，如同議長提到的分配情況，在現今社會已不可同日而語，後續會將邱議長的意見一併帶回向中央反映現況，希望能夠儘快跟上桃園發展的實際需求，讓都市的發展能夠順利達到市民朋友的期盼。

另外雙方也談到航空城土地的開發，邱議長建議應以長遠考量，目前市府規劃主要以出售方式辦理，雖然可以暫時換解短期財政需求，但土地資產一經售出，就代表喪失了未來的可利用空間，所以希望未來夠採去多元方式辦理，並考量多種不同的運用方式，以保留未來發展彈性與機會。

另外，邱議長針對桃園市圖書總館中央補助款事項，中央原承諾其補助款項跳票一事表達了嚴正的看法，認為中央之補助承諾是需要對受補助單位及其市民負責的事項，倘若擅自調整挪移，對於民主體制將造成深遠影響。

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