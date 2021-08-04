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再戰黨魁！從桃園出發　朱立倫：2022桃園+台北一定贏回來

▲再戰黨魁！朱立倫從桃園出發尋求支持。

▲朱立倫尋求議長邱奕勝(站立致詞)和議會黨團支持。（圖／市議會黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

國民黨前主席朱立倫宣布再戰黨魁，從桃園出發走訪黨內基層，尋求支持；繼3日晚間取得桃園市議長邱奕勝和議會黨團支持後，4日抵桃園中壢區立委魯明哲服務處拜會指出，國民黨有太多需改變的地方，最重要是要有領導力，整合各方力量，2022地方縣市長選舉除保住現有縣市，桃園、台北一定要贏回來， 2024國民黨重返執政。

▲再戰黨魁！朱立倫從桃園出發尋求支持。

▲抵立委魯明哲(右四)服務處拜會。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫痛批民進黨胡作非為、鴨霸無能，「光防疫就做這麼差，疫苗這麼慢，花了8400億紓困，又沒有真正解決百姓困境」，今天，國民黨在中央一定要做好監督，成為最強而有力的在野黨，於2024年重返執政，讓人民重新見到真正具有執政能力的國民黨。

▲再戰黨魁！朱立倫從桃園出發尋求支持。

▲親切和黨籍里長招呼。（圖／朱立倫辦公室提供）

朱立倫也表示，桃園是他的家鄉，也是他從政起點，有所有桃園鄉親給他的支持，自己從立委、縣長、行政院副院長、新北市長到前黨主席，都和桃園建立深厚的感情，籲請眾人成為他強而有力的助力，「不是為朱立倫，而是為台灣、為中華民國」。

▲再戰黨魁！朱立倫從桃園出發尋求支持。

▲朱立倫尋求議長邱奕勝和議會黨團支持。（圖／市議會黨團提供）

朱立倫並透露，3日宣布競逐黨主席後，當日晚上就跟國民黨桃園市議會黨團開會，議長邱奕勝和議會黨團幾乎全員到齊，大家給他鼓勵，做他最強力的後盾，給他最大的加油，希望共同來改變國民黨。朱立倫今日拜會黨籍立委魯明哲服務處時，中壢區的黨籍里長也應邀參加，離開魯明哲服務處後，接著轉往桃園平鎮區黨籍立委呂玉玲和桃園區黨籍立委萬美玲服務處拜會，同時也走訪基層的好朋友。

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