　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

全台送愛！水木清華校友會捐贈防疫物資列車　開抵桃園市議會

▲台灣水木清華校友會捐贈防疫物資到桃園市議會。（圖／市議會提供）

▲台灣水木清華校友會捐贈防疫物資到桃園市議會。（圖／市議會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

台灣水木清華校友會於全台各縣市捐贈防疫物資行動列車，26日開抵桃園市議會，由校友會會長朱長生帶領成員代表，捐贈65箱乾洗手液給桃園市議會，轉贈各議員辦公室，由議長邱奕勝代表接受。朱長生表示，民意代表經常接觸民眾，希望能夠在為民服務同時，也注意自身防疫。

▲台灣水木清華校友會捐贈防疫物資到桃園市議會。（圖／市議會提供）

議長邱奕勝表示，在這波至今長達2個多月的疫情中，感受到政府與民間齊心防疫的強大能量，這段期間除了各行業咬牙配合各項防疫政策，民間許多團體出錢出力，一同齊心抗疫也著實令人感動；感謝台灣水木清華校友會捐贈防疫物資外，也要提醒大家，雖然明日即將調降為二級警戒，但仍請民眾切勿鬆懈，持續遵守各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，維護得來不易的防疫成果。

朱長生帶領的「台灣水木清華校友會」、自5月中旬疫情爆發後，中央實施全台三級防疫警戒期間的6月18日起，陸續透過中央及各地方民意代表的協助，陸續於台北、新北、台中、新竹及宜蘭地區等縣市，捐贈防疫物資給各縣市的警、消、公所等第一線擔任防疫工作的單位，所捐贈數量的消毒洗手液達10萬瓶，另外口罩也有160萬片之多。

▶「三機一體」挑戰最低699元！鬆餅、三明治、牛排都能做

ET快訊
曾莞婷熱褲秀美腿　往上一抬「辣曝絕對領域」
荷蘭單車女將嗨爆！以為奪金秒崩潰　「冠軍早抵達」竟是業餘者
中華隊連3天奪牌　獎牌榜名次出爐
中國桌球倒下了　日本苦心計劃5年終於奪金
福原愛復出見日本奪金「激動鼓掌」！　日網開罵
快訊／威力彩連34槓！　頭獎下期上看9.2億
東京奧運各國獎牌統計！中華隊加油！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

桃園男不爽被超車「加速擋下」！拿空氣槍連開10槍　雙方不提告

鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

桃園推出「紓困10帖」　加碼市府版振興方案

汽車賓館成防疫破口　桃園議員段樹文揭：早就跟鄭市長說了

全台送愛！水木清華校友會捐贈防疫物資列車　開抵桃園市議會

鄭怡靜拿銅牌　鄭爸爸一掃昨天悲傷：女兒辛苦了，我都有看到

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

柔道台將楊勇緯奪銀不甘心！賽後暴哭喊「我要的是金牌」

「輕艇激流」張筑涵首闖奧運遭淘汰 自責淚崩...媽：你傷心我也會傷心

19歲女將羅嘉翎勇奪跆拳道銅牌 獎金500萬！瞪大眼睛：我不知道

「柔道男神」楊勇緯東奧奪銀創紀錄　長太帥爆紅！IG.臉書狂漲粉「追蹤數翻7倍」

水流太慢！解決廚房排水管堵塞 通管清出「皂化油塊」數量驚人

桃園男不爽被超車「加速擋下」！拿空氣槍連開10槍　雙方不提告

鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

桃園推出「紓困10帖」　加碼市府版振興方案

汽車賓館成防疫破口　桃園議員段樹文揭：早就跟鄭市長說了

全台送愛！水木清華校友會捐贈防疫物資列車　開抵桃園市議會

鄭怡靜拿銅牌　鄭爸爸一掃昨天悲傷：女兒辛苦了，我都有看到

快訊／電話被打爆！台中名店「屋馬燒肉」逆轉　禁內用延至8／2

桃園採購快篩試劑　提供200多家旅宿業員工使用

桌球「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母為兒提早退休：希望他以後順利

快訊／花蓮4.2淺層地震「深度僅5公里」　在地人傻眼：搖好大

美國猶他州沙塵暴害「20輛車連環撞」　至少7人死亡包含兒童

桃園男不爽被超車「加速擋下」！拿空氣槍連開10槍　雙方不提告

727迎降級！各縣市餐飲規定「懶人包一次看」　雙北仍禁內用

疫情毀性愛！「最常見性問題」Top3出爐　早洩、不舉只排第2名

鄭怡靜、林昀儒摘桌球混雙首面銅牌　黃偉哲期待培育更多台南好手

中華隊連3天奪牌　單日射箭、桌球1銀1銅　獎牌榜第25名

Jessi 19禁接龍狂講「老司機單字」！　劉在錫嚇死打斷遊戲：別再說了

父失業母抑鬱一家逃亡海外　小女孩長大卻曝：人生最美麗時光

衝這波！國際唇膏日M.A.C買千送千、植村秀下殺7.29折

福原愛見日本奪金「激動鼓掌」！　日網罵：能若無其事出現蠻強的

桃園女大生包廂內喊「想要」！ 處男「確認3次」勇敢去愛…下場慘

地方熱門新聞

台中屋馬燒肉逆轉　禁內用延至8/2

「黃金混雙」奪銅牌　林昀儒母超興奮

即／花蓮地震　在地人嚇到：搖好大

鄭怡靜父一掃昨天悲傷：女兒辛苦了

台南人蛇船6確診　2人驗出Delta病毒

台南市防疫警戒二級防疫指引出爐

幼兒園、課照中心明復課　竹市兩措施因應

郭婞淳27日出賽　台東將直播集氣

全台警戒降第2級　花蓮7通則3禁止

台南莫德納疫苗已預約無剩餘殘劑

徐榛蔚手臂給AZ 　1922平台預約接種第1劑

白河分局強力取締改裝車

男子欲跳樓尋短警消合力壓制送醫

台南南區透天民宅火警

更多熱門

相關新聞

只想打莫德納？桃園市議員關切剩餘數量

只想打莫德納？桃園市議員關切剩餘數量

桃園市議員徐玉樹、李家興、呂淑真等多人，今天於市議會臨時會進行市府防疫專案報告中，分別質詢市長鄭文燦、衛生局長王文彥：聽說莫德納疫苗還有10多萬劑，請市府協調中央將即將到期的莫德納疫苗配賦給桃園市民優先施打。鄭文燦表示，桃園目前剩下的莫德納疫苗有2,000劑，是進行專案施打計畫，預計7月29日全數用完。

鄭文燦市議會防疫報告　否認出席「3+11」

鄭文燦市議會防疫報告　否認出席「3+11」

熱心企業捐贈防疫物資挺消防

熱心企業捐贈防疫物資挺消防

桃園市議會變更議程　7/26進行防疫專案報告

桃園市議會變更議程　7/26進行防疫專案報告

疫情趨緩　桃園市議會7/20臨時會啟動

疫情趨緩　桃園市議會7/20臨時會啟動

關鍵字：

台灣水木清華校友會防疫物資桃園市議會邱奕勝

讀者迴響

熱門新聞

前國手出賽斷韌帶　竟遭放生機場

全台最年輕！26歲男接種AZ疫苗5天後過世

中華奧會賽程「獨漏莊智淵」！網怒灌臉書譙翻

胰臟癌超會躲！醫驚揭「5大高風險族群」：感覺痛已晚期

快刪！Google Play有11款App會盜刷卡　已被下載3萬次

拳后林郁婷打爆對手　竟爆冷落敗

5、6月雲端發票傳錯！財部認了：都給獎

第四輪疫苗明起開放預約！　總計144萬人

台灣女球員代表韓國　站上東奧賽場

桌球阿嬤倪夏蓮　58歲還在戰鬥

奧運奪銀哭屁啊！他嗆楊勇緯駕馭不了金

國防大學活春宮　傳女主角男友要操死學弟

「3生肖」快買威力彩！命理師：很有機會

連珍羚輸了　網友怒噴爛裁判

印度神童點名台灣！命理師揭星相翻盤

更多

最夯影音

更多
男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下

男滑平板...大猩猩一旁好奇觀賞　隔玻璃超Q互動：老兄～借看一下
台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

台中三寶逆向鑽車縫騎士不給過　婦人開燈聳肩：我剛才讓車子！

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

短褲妹超車後突然「右切臨停」！後車反應不及撞上...網：有夠瞎

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

小S帶哭腔對「大兒子」洪源禧喊話　女兒旁邊傻眼：爆炸頭那個人喔XD

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

女抱怨車違停遭拖吊！男友幫出氣　持球棒怒砸保管場...5警壓制送辦

熱門快報

《料理之王2》火熱上映中！

《料理之王2》火熱上映中！

每周五晚間9點鎖定《料理之王2》，王者爭霸精采上菜，請勿錯過！

中華隊加油！最強賽事全紀錄

中華隊加油！最強賽事全紀錄

ETtoday與你一起為選手加油！最即時！最多元！最豐富的新聞全在這裡！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

毛孩涼一夏 送毛孩洗香香

即日起至7月底至寵物雲毛毛商城消費，滿額再送毛孩洗澡體驗券！快讓毛孩涼一夏～

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面