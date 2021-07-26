全台送愛！水木清華校友會捐贈防疫物資列車　開抵桃園市議會

▲台灣水木清華校友會捐贈防疫物資到桃園市議會。（圖／市議會提供）



記者楊淑媛／桃園報導

台灣水木清華校友會於全台各縣市捐贈防疫物資行動列車，26日開抵桃園市議會，由校友會會長朱長生帶領成員代表，捐贈65箱乾洗手液給桃園市議會，轉贈各議員辦公室，由議長邱奕勝代表接受。朱長生表示，民意代表經常接觸民眾，希望能夠在為民服務同時，也注意自身防疫。

議長邱奕勝表示，在這波至今長達2個多月的疫情中，感受到政府與民間齊心防疫的強大能量，這段期間除了各行業咬牙配合各項防疫政策，民間許多團體出錢出力，一同齊心抗疫也著實令人感動；感謝台灣水木清華校友會捐贈防疫物資外，也要提醒大家，雖然明日即將調降為二級警戒，但仍請民眾切勿鬆懈，持續遵守各項防疫措施，勤洗手、戴口罩、保持社交距離，維護得來不易的防疫成果。

朱長生帶領的「台灣水木清華校友會」、自5月中旬疫情爆發後，中央實施全台三級防疫警戒期間的6月18日起，陸續透過中央及各地方民意代表的協助，陸續於台北、新北、台中、新竹及宜蘭地區等縣市，捐贈防疫物資給各縣市的警、消、公所等第一線擔任防疫工作的單位，所捐贈數量的消毒洗手液達10萬瓶，另外口罩也有160萬片之多。

▶「三機一體」挑戰最低699元！鬆餅、三明治、牛排都能做