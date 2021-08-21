桃園楊梅成功種植「市長梨」　邱奕勝：結合富岡機廠發展休閒農業

▲彭聖富(左二)、彭聖台(右一)兄弟於富岡「富梨園」種植成功的「楊梅市長梨」清甜多汁。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

水梨清甜多汁、潤肺解渴，是深受歡迎的水果。隨著疫情逐漸趨緩，桃園市議長邱奕勝趁著假日，走訪淡出政壇、前楊梅市長彭聖富經營的「富梨園」，肯定彭聖富和胞弟彭聖台在楊梅富岡種植平地水梨成功，命名為「楊梅市長梨」顆顆碩大水梨，清甜多汁，期努力推廣，讓更多消費者品嚐到好吃的市長梨。

▲重量級「市長梨」清甜多汁。（圖／記者楊淑媛攝）

邱奕勝議長表示，楊梅富岡地區不僅有火車站、老街、埤塘，還有前市長彭聖富兄弟近年來，於富岡「富梨園」種植成功的「楊梅市長梨」；「楊梅市長梨」雖是平地梨，但果型巨大卻有著與外型截然不同的細緻果肉，清甜多汁，一顆即可供全家人5-6人享用，可說是全家福梨。

尤其是，在「富梨園」旁還有一處台鐵富岡機廠，楊梅富岡機廠從2013年啟用，面積廣達52公頃，由台鐵斥資133億元興建，是東亞最大的火車檢修中心，邱議長認為，目前該區尚未開發，相當可惜，未來可結合「富梨園」採水梨及到富岡地區吃好吃的客家美食，發展地方休閒農業。

富梨園園主彭聖台說，富梨園的水梨品種是「寶島甘露梨」，是農委會登記有案的、需經授權的，每顆約三至四斤，像小玉西瓜大小，但在甘露梨群組最大一顆是七斤，連日本人都要來取經這個品種。

而佔地面積八分地的富梨園，園內芒草蔓蔓，因為堅持不願除草劑干擾水梨的清甜，彭家人以人工除草、澆水、施肥、疏果、綁防蠅袋，收成時，還要鋪著棉被，減低碰撞傷梨果，種植清甜可口水梨，就像曾任楊梅市長的彭聖富做人處事用心，因此彭家人特地將富梨園種植成功，被稱喻為梨界LV的「寶島甘露」平地水梨，以「楊梅市長梨」命名，希望努力推廣，讓更多消費者品嚐到清甜好吃的平地水梨。

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