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校園防疫整備到位　鄭文燦：高標準防疫築起校園防護網

▲桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備時表示，各校防疫整備已到位，市府努力築起校園安全防護網，請家長安心讓學生回到校園上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備時表示，各校防疫整備已到位，市府努力築起校園安全防護網，請家長安心讓學生回到校園上課。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

明（1日）就是開學日，桃園市長鄭文燦今天視察包括東門國小在內幾所國中小學。鄭文燦指出，各高中以下學校明天開學，桃園市三階段教育人員專案疫苗約有3萬7000人已完成施打，正式教師約3萬1000人，接種率達99.6%，市府還提供快篩試劑予學校，供尚未施打的教師篩檢使用。此外，各校防疫整備工作已到位，市府努力築起校園安全防護網，請家長放心讓學生安全地回到校園上課。

▲桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備，提醒返校小學生要落實防疫好習慣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備，提醒返校小學生要落實防疫好習慣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦表示，各校進出口動線、用餐隔板裝置、課程規劃、快篩試劑、環境清消等安全防疫工作已準備到位，市府教育局在暑假期間完成班班有冷氣、教室、操場、風雨教室、廚房、廁所等環境整修作業，未來會培養學生自我監測、自我健康管理的良好習慣，並採行學校1人確診，全校停課14天的高標準防疫，請家長安心。

▲桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備，在東安國小幫忙擦拭隔板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市長鄭文燦31日視察開學前學校防疫整備，在東安國小幫忙擦拭隔板。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，在停課不停學期間，桃園約有97%老師進行線上教學，市府也提供弱勢家庭學生借用相關設備，並已加購4800台平板電腦，未來總計有2萬1800部平板電腦、近3000個4G網卡等資源，免費提供弱勢家庭學生使用。市府也協助學校持續強化資訊設備及數位教育，擴大智慧教室數量，以全市完成1萬間智慧教室為目標努力，透過網路設備連線更新，以增加電子公文使用率。

市府教育局長林明裕說，環保局環境清潔稽查大隊已完成306所國小與國高中（職）開學前消毒作業，教育局已擬定相關防疫措施，要求各級學校每週填報「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情整備情形檢核表」，也商請教師督導學生運用家庭聯絡簿，記錄家庭成員自主健康管理情形，落實人員掌握、衛教宣導、防疫物資設備盤點、餐飲防疫規範、進出管制、環境清消，以維持社交規範等防疫工作，共同守護校園安全。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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