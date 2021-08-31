影像封測大廠同欣電子集體跳槽　5高層涉竊機密投靠對岸下場曝

▲桃園地檢署偵辦同欣電子前黃姓廠長被大陸豪威集團挖角，私下延攬5名經理與主任跳槽，檢方查出黃涉嫌竊取公司高經濟價值營業機密給競爭對手，但均否認涉案。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢調日前接獲情資，國內影像產品積體電路大廠同欣電子前黃姓廠長被大陸競爭對手豪為集團挖角，以重置、不正方式取得廠方加工設備、增加生產線良率輔助技術、客戶資料等具高經濟價值的營業秘密等電磁資料，同時延攬5名經理跳槽，計畫提供給豪威自建CMOS感測晶片供應鏈，黃男等5人在複訊時均否認犯行，檢方31日偵結依違反營業秘密罪嫌將黃男等5人提起公訴。

桃檢調查，涉案的52歲黃姓男子是同欣電子前龍潭廠廠長，該廠為國內影像產品積體電路模組國內市占第一、全球第三，目前僅次韓國三星、日本Sony兩家國際大廠，其中2019年營業額21.95億元，因影像產品市場前景看好，同欣公司2019年、2020年共斥資15.86億元擴充「RW（晶圓重組）製程」產能，2020年龍潭廠預估營業額36.3億元。

檢方查出，大陸豪威集團所屬的豪威科技公司是同欣公司龍潭廠最大客戶，委託同欣龍潭廠以「RW（晶圓重組）製程」生產CMOS感測晶片，豪威科技看準CMOS未來龐大市場潛力，打算自建產業供應鏈以取代同欣，分2階段計畫將在上海松江出口將工區、浙江紹興市建廠，預計投資15億元人民幣，目標則是在2022年開始量產。

檢調發現，豪威科技自2019年12月開始建廠，為求短期內達標，以高薪挖角同欣龍潭廠黃姓前廠長到豪威紹興的豪芯公司當總經理，還由黃挖角同欣電子42歲劉姓前經理、65歲鄭姓前經理、42歲王姓前副主與38歲王姓組長等人計畫跳槽至豪威科技。

檢調查出，黃等人長期擔任同欣高階主管，以重置、不正方式取得同欣晶圓加工設備、增加生產線良率輔助技術、客戶資料等大量具高經濟價值營業秘密，黃還將部分營業秘密等電磁紀錄，準備帶給豪威建新廠方；檢察官複訊時，黃坦承離職後到豪芯當總經理，有邀約其他人過去，但他與4名同夥均否認犯行。

同欣電子員工則出庭證稱，8吋、12吋生產治具圖面是晶圓總組用到工具，公司內部未公開內容，也規定員工不得下載機密到私人電腦，但黃等建廠規畫，電力部分就是引用同欣相同資料。檢方從黃等人被查扣文件編碼文件，內容幾乎與同欣文件相同。檢方偵結依違反營業秘密法意圖在大陸地區使用而犯擅自重製或其他不正方法而取得營業秘密罪等罪嫌，將黃等5人提起公訴。

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