台南首座環保葬專區啟用　黃偉哲：子孫與先人的環保連結

▲台南市舉行「仁德生命紀念園區」環保葬專區啟用儀式，由市長黃偉哲與民政局副局長吳明熙等人共同出席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市30日舉行「仁德生命紀念園區」環保葬專區啟用儀式，由市長黃偉哲與民政局副局長吳明熙共同出席，市議員郭鴻儀、吳禹寰、鄭佳欣、許又仁、杜素吟也出席參加儀式。

台南市長黃偉哲表示，生老病死是人一生中的大事，但是在現今的觀念也要符合環保的概念，讓骨灰跟泥土、大自然能夠混在一起，一方面代表永世追思，一方面代表著不帶給後世、後代子孫的困擾，仁德啟用的專區是一個非常具有人文、又具有環保概念的殯葬園區，台南市各個行政區也陸續在推動，希望讓後世子孫對於先人之間有更好的環保連結。

「仁德生命紀念園區」位於仁德區中洲里，佔地面積0.7公頃，於2021年5月完工並於同年6月29日正式啟用，總工程經費896萬元，可供植存數量25000個，是台南市首座設置在都會區域內的環保葬專區，同時也是台南市長黃偉哲任內第一座設置與啟用的環保葬專區，象徵台南市的綠色殯葬文化又往前邁進一大步。

園區主要是以「落葉歸根」為設計概念，並依地勢高低規劃排水，採樹葉外型設計，另以變葉木、矮仙丹、玫瑰花等植栽分層種植形成葉脈象徵脈脈相連世代綿延不絕。在空間規劃，有追思亭與蜿蜓在綠色草皮間的步道，融合於景觀、美學的設計，免除過去傳統殯葬文化令人畏懼刻板印象外，環境中具有安寧莊嚴的氛圍。

園區內設置追思台，讓家屬也能在優美的氛圍中追憶逝者，追思台前獻上花卉代表對親友的愛與祝福，也可將思念化作文字掛在追思亭，送上一封注滿想念的信。

環保葬的類別非常的多元包含海葬、灑葬、樹葬等，台南市在綠色殯葬文化上非常的積極推廣，在空間規劃上或儀式上注入非常多的巧思，也獲得愈來愈多的市民認同，仁德生命紀念園區自6月29日啟用至8月19日，已有100人次選擇環保葬，顯見市民對於環保葬的接受度提高，不因葬禮形式而停止，讓感念與思念化為生生不息。

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