嘉義縣身心障礙飛盤錦標賽　邀身障朋友遊東石漁人碼頭、吃海鮮

▲嘉義縣身心障礙飛盤錦標賽 ，鼓勵身心障礙者外出運動與人互動。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

為讓身心障礙朋友也能和一般民眾享有運動的樂趣，中華民國青少年體育協會和嘉義縣殘障自強協會在東石鄉舉辦身心障礙飛盤錦標賽，賽後還邀請身障朋友飽覽東石漁人碼頭、吃海鮮，結合運動與旅遊，讓身障朋友度過一個難忘的假日。

中華民國青少年體育協會前身為嘉義縣青少年體育委員會，多年來在全國各地推廣體育運動，懷著感恩的心每年都會定期回到出發地東石鄉舉辦各類活動，也常舉辦全國及離島地區冬夏令營。



在東榮國中舉行的身心障礙飛盤錦標賽，有來自嘉義地區80位身障好手參加，以原地方式進行「飛盤擲準賽」和「飛盤敲桿賽」，比賽分為身心障礙男子組、身心障礙女子組、肢障男子組和肢障女子組，男、女組一律採個人擲準對抗分組循環賽，縣長翁章梁也致場向身障朋友致意並頒獎。



中華民國青少年體育協會表示，這是一項將運動結合地方觀光、美食與宗教文化的聯誼賽事，目的在鼓勵身障朋友參與運動意願及養成運動風氣，讓身障朋友也能和一般民眾一樣，體驗飛盤運動，日後協會也將持續推展運動課程，讓更多鄉親關注身心障礙體育的精神。

▲嘉義縣身心障礙飛盤錦標賽 ，鼓勵身心障礙者外出運動與人互動。（圖／記者翁伊森翻攝）