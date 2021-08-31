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BNT內幕／9／1疫苗抵台！ 獨訪權威人士：三家廠商合併出貨200萬劑

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲復必泰新冠疫苗。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

「復必泰」疫苗何時抵台？《東森新媒體ETtoday》今（31）日獨家訪問權威人士，他指出，「根據內幕消息（BNT疫苗）最快9月1日抵台，三家廠商永齡基金會、台積電及慈濟合併出貨，一共200萬劑。」此外，外界也很關心，這批疫苗來源是否為攔截他國原先預定的供貨，該名權威人士則闢謠，「土耳其是輝瑞業務範圍，何來台灣的攔截說法？」

針對疫苗抵台的好消息，該名權威人士指出，首批「復必泰」疫苗數量確定是200萬劑，原定8月30或9月1日抵台，每一個批次是40萬劑，這次將有5個批次，每家廠商出貨配比是1或2個批次。

該名權威人表示，「一剛開始接收的資訊是，本來9月下旬才出貨是120萬劑，一家廠商配40萬劑，三家就是120萬劑。後來聽說會提早到貨並且增量，所以這一批疫苗數量變成200萬劑，接下來每一個月應該是120萬劑或者240萬劑。」

他進一步說，「如果依照以後每個月240萬劑來算，一家廠商會有兩個批次就是80萬劑，這是9月以後開始的量。」至於供貨順序，他強調，「都是永齡基金會、台積電及慈濟聯合出貨，不會分誰先誰後。」

▲▼復星醫藥,復必泰新冠疫苗,BioNTech。（圖／CFP）

▲上海復星醫藥外觀。（圖／CFP）

至於有媒體傳言，首批「復必泰」疫苗是台灣從土耳其手上攔截的轉單。對此，權威人士反擊，「這消息非常扯！傳出消息的人存心攪局。」

他指出，「第一，土耳其根本不屬於大中華區範圍，土耳其政府會收有中文標籤的疫苗嗎？第二，土耳其是輝瑞業務範圍。上海復星和輝瑞有各自營銷市場負責，根本不可能發生有轉單或攔截的問題。」

土耳其傳言尚未平息，《路透社》日前報導這批疫苗其實是上海復星「棄單」。權威人士再次反擊，大陸目前「復必泰」疫苗的緊急授權或正式藥證申請都尚未獲得審批通過，「沒有獲得政府輸入許可之前，上海復星醫藥怎會要求德國BNT出貨？」

對於這批疫苗提早抵台的關鍵原因，他強調，「這批本來就是要出貨給台灣的疫苗，德國BNT疫苗排產與出貨當然是由上海復星醫藥來統籌協調處理。」

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