嘉義市公園涼亭+兒童遊戲場+體健體場地　8月27日起開放

▲嘉義市公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施、籃球滑輪網球足球等運動場地 8月27日起開放。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

疫情逐漸趨緩，嘉義市政府宣布自8月27日起公園涼亭、兒童遊戲場、體健設施及運動場地，與東區體育館戶外籃球場、嘉義市運動公園運動場域（滑輪場、網球場、足球場等）、 國中小代管之戶外籃球場，* 嘉油鐵馬道與蘭潭後山步道涼亭等，將依中央指引於落實防疫措施下全面開放。

建設處表示，市府將於兒童遊戲場及體健設施採實聯制、要求進入園區的民眾全程配戴口罩及保持安全社交距離等防疫措施前提下，於8月27日開放公園設施。市府會隨時檢視人流，並請環衛專業廠商每周進行一次以上的防疫消毒；針對嘉義、文化、中正、北香湖、興嘉等熱門公園於上班日每日上下午消毒座椅及設施扶手。

教育處表示， 除國中小校園內的籃球場不開放之外，國中小代管之戶外籃球場例如友愛路、劉厝二二八國家紀念公園附近之戶外籃球場* 、嘉義市東區體育館戶外籃球場、嘉義市運動公園運動場域（滑輪場、網球場、足球場等）、涼亭、體健設施、兒童遊戲場8月27日起開放。另Kano滑草場、星光溜滑梯維持封閉不開放。

市府呼籲，敬請市民朋友仍以防疫為優先，使用公園涼亭遊戲場體健設施時，務必全程配戴口罩，同時勤洗手、攜帶酒精於活動前後進行手部消毒，更要保持社交距離，確實做好防疫工作。觀光新聞處表示，嘉油鐵馬道與蘭潭後山步道涼亭也將同步開放。