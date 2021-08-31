家裡連續2人往生！南投草屯今晚「祭三喪」　命理師揭鬼月禁忌

▲草屯今晚有喪家舉行「祭三喪」。（示意圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽、高堂堯／南投報導

生人迴避！南投縣草屯鎮1名女子於臉書表示，家中2名親人近期相繼過世，依照習俗須舉行「祭三喪」，法事將於31日晚間9時40分開始至11時、在立人路段進行。命理師楊登嵙指出，「祭三喪」類似於「送肉粽」，都是送煞儀式，附近民眾最好避開法事路段，以免被煞氣所傷，影響到健康及運勢；另外，適逢農曆七月，屆時法會應是先由稻草人代替出殯、掩埋，直到農曆八月才會將亡者再出殯。

1名女子於臉書社團《草屯人》PO文指出，嬸嬸與母親相繼離世，往生時間間隔很近，按習俗得做法會祭三喪，請大家於今晚9時40分至11時期間，避開碧峰國小立人路段，她說，不希望影響到他人，但因家逢喪事萬般不得已，故藉由臉書版面，提醒附近民眾請在該時段避開。

▲1名女子於臉書表示，家中2名親人近期相繼過世，依照習俗須舉行「祭三喪」。（圖／截取自臉書《草屯人》）

台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙表示，民間習俗有「接二連三」之說，若民眾家中1年之內有兩位親人過世，因擔心會有第3人死去，就產生了「祭三喪」，法事將由道士準備一個稻草人，待第2位亡者出殯時，將會把稻草人埋進亡者附近的墳墓，藉此代替可能會出現的第3位亡者。

▲楊登嵙說，祭三喪也是送煞儀式的一種，如同送肉粽儀式。（圖／資料照）

楊登嵙說，由於現在是農曆七月，依照習俗是不出殯的，但該民眾家中不幸有2位親人過世，只好做祭三喪，屆時法會應是先由稻草人代替出殯、掩埋，直到農曆八月才會將亡者再出殯。

楊登嵙指出，祭三喪也是送煞儀式的一種，如同送肉粽儀式，都是在晚上進行，有煞氣，故此喪家會先告知附近居民或是會經過該地的民眾，該時段須避開法事路段，以免被煞氣所傷，影響到生理健康或運勢。

►不用排隊就能吃到超人氣鳳梨酥！



【更多新聞】



媽媽和三嬸鬼月相續死亡！南投今晚「祭三喪」 避壞事接二連三



割頸放血害牙醫慘死竟免賠扶養費 律師「看不下去」籌錢上訴

闖診所割喉牙醫竟免賠547萬！法官：遺孀有不動產+存款

