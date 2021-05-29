恥字難懂？草屯分局僅20劑AZ官大先打　基層怒：長官去處理確診者

記者高堂堯／南投報導

新冠疫情全國延燒，疫苗供應量卻始終稀薄，南投縣政府將最新一批AZ疫苗配發100劑給全縣警察弟兄；怎知草屯警分局卻將頭2針安排給分局長、副分局長，引發基層警員不滿，有人上臉書「靠北警察」匿名粉專爆料，草屯分局回應指業務組造冊時思慮不周，將把一線同仁調整為優先施打對象。

▲草屯警分局將AZ疫苗優先留予分局長等主官施打，引發基層不滿上網爆料。（圖／翻攝自「南投縣政府警察局草屯分局」臉書粉專）

南投縣政府在昨天以前，AZ疫苗已全數用罄，好不容易取得中央發派的1800劑AZ疫苗，除優先讓醫護人員施打，也為承擔取締不戴口罩、稽查八大行業的警方保留100劑；匿名投訴人在「靠北警察」PO出施打名單，分局長和副分局長竟赫然分列第1和第2優先順位。

▲草屯警分局將AZ疫苗優先留予分局長等警官施打，引發基層不滿上網爆料。（圖／翻攝自「靠北警察」臉書粉專）

投訴人寫道，整個草屯分局申請要打疫苗的139人，但只分配到20劑可以讓7分之1的人使用，都已經不夠用了，「最扯的是兩線四、兩線三還怕死搶著打，既然長官你們不想讓一線可以安心執勤，那以後就麻煩自己去前線處理疑似確診者囉！」該文PO出2小時就吸引近1500個讚、250則回應和逾50次分享。

有人留言說，第一線（員警）明明從早到晚在接觸處理民眾不戴口罩、群聚、車禍、糾紛、受理報案，想打疫苗卻打不到，而正、副分局長上班一天下來接觸不到半個外面民眾，卻能先施打，痛批「『恥』這個字真的很難懂嗎？」

草屯分局回應，所有同仁都尚未施打疫苗，但因分局業務組作業思慮不周，原施打優先順序造成社會觀感不佳，承諾名單會重新調整造冊，包括分局長、副分局長，以及業務組長與承辦人均不會施打，全數留給第一線同仁優先。

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