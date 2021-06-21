有錢不繳！東方紅姊妹店偷營業挨罰30萬　24小時內戶頭扣押

▲南投泰晶悅養生館偷營開罰30萬元。（圖／行政執行署彰化分署提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

全國防疫三級警戒，前「東方紅」姊妹店泰晶悅養生館，違法營業被南投縣府裁罰30萬元，周姓負責人有多筆存款卻執意不繳，6月15日彰化分署收案後立即以最速件分案執行，並於24小時內在周男銀行戶頭內，足額扣押收取30萬元，創全國執行案件最快紀錄。

▲紅圈中男子趁夜前往草屯泰晶悅養生館消費。（圖／記者高堂堯翻攝）

南投警方在5月21日深夜11時許到泰晶悅養生館現查稽查，發現該養生館確有違法營業的事實。縣府隨即在當月26日立即對泰晶悅養生館的周姓負責人依據傳染病防治法第37條第1項第1款、第67條第1項第2款規定開出1張30萬的罰單。

▲南投泰晶悅養生館偷營開罰30萬元。

彰化分署指出，周姓義務人經合法送達後逾期仍未繳納，縣府依法在6月15日將案件移送法務部行政執行署彰化分署執行，承辦書記官當日調查發現周姓義務人名下有多筆存款，即以電子函文向周姓義務人存款的金融機構發扣押命令，於扣押命令寄出後，也不斷與金融機構聯繫扣押的結果。於翌（16）日上午經彰化某銀行回覆，表示周姓義務人在該行庫內有超過30萬元的存款，因此立即將它足額扣押。

彰化分署示，本案創下史上最快執行紀錄，皆歸功於該分署防疫專股發揮效能，於媒體報導該裁罰案件後，謝道明分署長即超前部署，指示專股洪書記及胡主任執行官主動與南投縣政府聯繫，始能創下案件移送後24小時內足額扣押的先例。彰化分署也希望藉由此案呼籲，目前仍在全國防疫3級期間內，全國民眾務必遵守行政院防疫中心的相關指示。如有民眾違反，執行分署對於此種案件必然會盡全力執行，以配合達成防疫目的。

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