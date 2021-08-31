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媽媽和三嬸鬼月相續死亡！南投今晚「祭三喪」　避壞事接二連三

▲草屯喪家將於今晚進行「祭三喪」法會，於臉書社團提醒網友避開該路段。（圖／翻攝「草屯人」臉書社團）

▲草屯喪家將於今晚進行「祭三喪」法會，於臉書社團提醒網友避開該路段（下同）。（圖／翻攝「草屯人」臉書社團）

記者高堂堯／南投報導

目前時逢鬼月，有南投草屯鎮民眾因家中近期有2位親人不幸連續過世，依照習俗將於今晚於戶外道路舉辦「祭三喪」法會、避免喪事接二連三，並在臉書社團PO文提醒用路人或鄰居注意迴避；當地里長表示，已提醒喪家做好交通管制、並配合防疫措施，同時呼籲民眾多加體諒。

尹姓網友日前在臉書「草屯人」社團PO文表示：「由於我三嬸與媽媽相繼離世，而往生時間間隔又太近，按習俗得做法會『祭三喪』，所以請大家在8/31（二）21:40-23:00這期間避開碧峰國小立人路這邊的路段。」同時PO出預定地點和約400公尺的路線圖。

▲草屯喪家將於今晚進行「祭三喪」法會，於臉書社團提醒網友避開該路段。（圖／翻攝「草屯人」臉書社團）

該網友說「不希望影響到別人，真是萬般不得已，我們喪家也不希望害到別人，所以在草屯人社團公告給大家，如果你是在我們家附近的人，或是那時間你得經過這條路的人，請在該時段避開，謝謝大家。」其他網友紛紛回應「節哀」、「阿彌陀佛」或標註親友的臉書帳號，請他們多加留意。

碧峰里里長林永福證實此事，表示已與喪家聯繫過，要求他們在佔用路段的2側都做好交通管制、避免危險，同時配合室外300人集會上限、全程戴口罩並以酒精消毒、保持社交距離等防疫措施，也提醒里民屆時避開該路段行駛或行走。

民俗專家表示，俗話說「事不過三」，「祭三喪」儀式是指如不幸一年之內重喪時，或同時一次辦理兩喪，因為家中凶煞極重，為免接二連三，故有用「草人之葬」來代替第三位的習俗。
 

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