暑假終於結束！苗縣國小開學前返校日　清消、隔板+防疫門嚴陣以待

▲頭份國小家長會也捐贈防疫消毒門，讓師生安心到校上課，家長也更加放心。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

最長暑假終於結束，苗栗縣各級學校9月1日即將開學，面對大批學生同時進入校園，在加強防疫部份，各學校無不嚴陣以待；頭份國小校長徐禮安特別呼籲，請學生家長非必要，請勿進入校園，避免造成防疫破口。

徐禮安指出，疫情逐漸趨緩，但學生都無接種疫苗，頭份國小家長會關心開學後孩子們回歸校園的生活防疫，特別捐贈2座防疫消毒門供小學及附設幼兒園的學童進出時消毒使用，自動噴灑消毒水霧，能夠對身體各個部位進行全方位的消毒滅菌，對通過的人員及物品進行無接觸式消毒。

▲▼頭份市公所清潔隊也趕在開學前，完成校園消毒工作；縣府也採購5萬片午餐隔板提供學校使用。（圖／記者黃孟珍攝）

另外，在用餐防疫部份，苗栗縣政府為協助各校防疫整備，採購5萬片午餐隔板提供學校使用，並提供口罩、酒精等防疫物質，同時協調各公所清潔隊完成校園環境消毒，此外，載送學童與學生上下學的交通車亦同步完成消毒。

縣府教育處也提醒，進入校園內，全校師生除用餐及飲水外，應全程佩戴口罩。開學後，家長及訪客原則不入校園，但經學校及幼兒園認定有入校必要者除外；具有 COVID-19 感染風險者、發燒或急性呼吸道感染者，應確實落實「生病不上班、不入校園」；上學前先量測體溫，如出現發燒或呼吸道症狀者，應在家休息避免外出。

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