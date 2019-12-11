危樓重建有譜！頭份國小流標15次終定案　師生免擠組合屋了　　　　　　

▲有百年歷史的苗栗縣頭份國小，因部分教室老舊須拆除，在重建工程流標15次後，11日終於得標，校長及老師們也終於放下心中的大石頭。（圖／記者黃孟珍攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

有著百年歷史的苗栗縣頭份國小，因部分教室老舊被列為危險建築；在核定拆除後，卻因為無廠商投標，連續流標15次，這也讓部分學生在臨時搭建的組合屋教室內過了2年多的時間；經縣府作了5次修正後，11日上午第16次開標，終於順利得標；預計17個月後，全校師生將有嶄新的教室可以使用。

校長徐禮安表示，頭份國小校舍拆除重建工程，自2017年核定拆除重建以來，苗栗縣政府在2018年12月4日公告後，至今流標15次，也是在學校建築工程裡流標最多的一件；也因為流標次數多，苗栗縣議員黎煥強更特別在縣議會質詢時，提醒縣長及縣府各單位這棟危樓的存在；縣府也積極在預算上作了修正。

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▲▼學校部分建築早已毀壞無法使用，但沒有承包商願意承接重建工程，導致危樓遲遲無法拆除。（圖／記者黃孟珍攝）

據了解，許多承包商認為苗栗縣政府的財政缺口大，擔心無法如期收到工程款項；加上付款時須先進入融資平台，承包商得要先扣除4%的利潤後，才能開始動工，往往一來一回的程序就拖上半天，而且利潤所剩也不多，這也就是多數廠商不想去標學校工程最大的主因。

苗栗縣政府表示，經過多方協商後，將部分內容也作了適當的修改，從總工程費7480萬元，減為7459萬元；施工工期也作了調整等等；在歷經5次修改後，終於在12月11日第16次開標時，由鼎泰興營造公司得標，終於塵埃落定；校長及學校老師們得知此消息無不興奮不已。

▲危樓周遭，學校也只能暫時用繩索禁止學生進出。（圖／記者黃孟珍攝）

總務主任陳培瑋也說，奔走了這麼久時間，終於可以鬆了一口氣，更感謝家長會盡心盡力去協調；預計17日舉行動土典禮，工程也盡量趕在寒假期間施工，對學生的影響也降至最低；期望在新大樓完成後，對於頭份國小將會有不同的面貌呈現。

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