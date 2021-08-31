機車離奇發不動！「新北揹一大包老闆」現身幫忙　熱心真相曝

記者陳俊宏／綜合報導

新北市有鶯歌民眾發現機車突然離奇發不動，突然就有一名「機車行老闆」現身說要幫忙修車，後來才知竟然是「假修車真詐財」。原來嫌犯先偷走點火系統，等被害人發現車輛無法發動，再佯裝成修車師傅現身，至少有3人受害。

三峽這名59歲王姓嫌犯，鎖定鶯歌鬧區「建國公有市場」犯案，專挑停在路邊的老舊機車。監視器拍下他揹著一個大包包，鬼鬼祟祟，在整排機車旁不斷徘徊，趁著四下無人迅速蹲下，拔走機車點火系統後離開，犯案過程不到10秒鐘。

▲▼嫌犯自導自演，假修車真詐財。（圖／東森新聞）

王嫌發現女騎士無法發動機車，佯裝成機車業者主動上前，開價1000到2000元就能幫忙修車，但他怎麼也沒想到，早就被警方跟監。員警上前盤查，從他的包包內搜出大量機車點火系統以及火星塞。

警方調查，王嫌不只一次犯案，去年7月就以同樣手法在公有市場附近敲詐被害人，至少已經有三人受騙，被依詐欺罪嫌送辦。而老舊的機車車款點火系統在腳踏板下方，由於拆卸較為容易，因此也成為嫌犯下手目標。機車行業者李資賢說，現在新車點火系統會在坐墊下方或面板內。

拆卸下來的點火系統在二手市場也有行情，李資賢表示，點火系統新品可能從850元到1400元不等，所以可能會有老車顧客選擇換二手良品，那就會有二手良品市場，一顆可能就變成500元。

▲▼警方搜出大量機車點火系統及火星塞，將嫌犯送辦。（圖／東森新聞）