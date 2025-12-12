月薪4萬開價「每月10萬包養」伸狼爪　超商店員下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

超商店員阿豪（化名）月薪4萬元，卻向在包養網站認識的A女誇口，願意每個月支付8萬至10萬元的包養費用，沒想到雙方見面後，他竟在摩鐵內強行猥褻A女。橋頭地院法官日前審理之後，依犯強制猥褻罪判處阿豪有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元。

▲阿豪聲稱要包養A女，卻在摩鐵見面時伸出狼爪。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿豪透過包養網站結識A女，並以「願意每個月提供8萬至10萬元的包養費用」為條件，邀請A女見面商談價格，於是雙方在去年7月間相約前往高雄市某摩鐵碰面。

然而，兩人進入房間之後，阿豪立刻要求A女幫忙按摩，他還無視A女明確表示拒絕，憑藉體型、力氣優勢，強行猥褻A女得逞。事後A女因為無法聯絡上阿豪，又不甘心受辱，憤而報警處理，這才揭露這起事件。

橋頭地院法官認為，阿豪為了一己私慾，違反A女意願做出猥褻行為，顯然乏尊重他人性自主權的觀念，考量到他已經坦承犯行，但因為賠償金額談不攏，所以至今仍未與A女成立調解，最終依犯強制猥褻罪，判處他有期徒刑6個月，得易科罰金18萬元，全案仍可上訴。

