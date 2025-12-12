家暴案出庭林穎孟淚崩狂哭　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」

記者黃哲民／台北報導

台北市議會前「甜心議員」林穎孟告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉違反家暴保護令等罪嫌，雙方今（12日）到台北地院出庭，在庭上互指對方「說謊」，法官勘驗林女提出的家暴蒐證影片，雙方又互批「捏造」、「死不認錯」，林女更點名林男的律師曾另案受她委任卻投奔敵營，律師反擊絕無違反職業倫理，法官諭知辯論終結，明年（2026年）1月9日宣判。

▲台北市議會前「甜心議員」林穎孟，告前夫、現任誠泰文教基金會董事長林致光涉嫌家暴，12日出庭後受訪，潸然落淚。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟庭訊時哭得稀哩嘩啦，開完庭受訪仍眼眶泛紅，強調前夫確實家暴、長達8個月，罵習慣她髒話推稱只是口頭禪，前夫被法院鑑定是中度家暴再犯危險，至今仍不承認，更用各種方式不斷抹黑她，「這樣的人，有什麼值得相信」。

她強調法院核發給她的保護令，目前仍有效，希望法院公正判決，讓大家知道不是有錢有勢就能任意對人施暴，因為密室家暴很難舉證，也希望社會多給受暴女性一點幫助、支持和溫暖。

林致光不甘示弱，受訪續虧林穎孟「一如往常，很會演戲，哭哭啼啼，博取同情」，他唾棄真正的家暴，但社會不容許「假家暴」，就算做過議員，也不能捏造事實裝可憐，想謀取不當利益，林男說林女很認真打官司跟他要夫妻剩餘財產分配，僅9個月婚姻，從250萬元、1000萬元到喊價5000萬元，「她如果去參加奧運的三級跳遠，應該可以拿到冠軍！」

林致光強調自己婚前財產，跟林女毫無關係，並揶揄林女好好面對自己貪污案件，下個月宣判結果，會不會維持重判。被問到如何看待林女被稱為「假面甜心」，林男說「我覺得她的程度已經超過假面」，至於是不是「甜心」，他大笑表示留給大家去評斷。

▲誠泰文教基金會董事長林致光（中）開完庭受訪，狂虧前妻演戲裝可憐、靠哭博同情，挖苦林女應專心面對自己的貪污案件。（圖／記者黃哲民攝）

林穎孟今從告訴人轉為證人出庭，要求用屏風隔開她與林致光的視線交會，法官先勘驗林女提供1段約7分鐘、發生於2023年9月15日深夜的蒐證影片，只見林男身穿居家短褲，打赤膊在林女床邊要林女脫掉上衣「那是我的衣服」、想扯走林女蓋的薄毯「這是我的毯子」，催林女歸還正在錄影的手機「那是我的手機」。

林女邊錄影邊說「請你不要騷擾我」、「我今天做完（人工生殖）手術很不舒服，我要休息」、「你意圖讓我傷口惡化，侵害我的健康權」、「你現在觸法了」、「不要發酒瘋」等語。

林男嚷著「這是我家，請妳離開」，林女反擊「你出去，就不會看到我」、「記得關門」，林男重複「丟臉」N次，最後湊近鏡頭伸手，畫面一陣劇烈搖晃就結束。

▲林致光攤手表示林穎孟的程度已經超過「假面」，是不是「甜心」就交給大眾評斷。（圖／記者黃哲民攝）

林女指林男不爽她申請保護令，明知她剛做完手術、醫囑須多休息，仍發酒瘋搶走她手機舉高，她不斷跳著想拿回手機，遭林男推倒、膝蓋直接撞地受傷，她爬著去撿起掉落的手機，用鏡頭對著林男說要報警，林男才罷手離開。

林女哭訴婚後1個月就被林男趕出家門，之後林男只要不爽就趕走她、推她罵她髒話，林男想生兒子，保證不再對她施暴，她願給林男機會、「人都會犯錯嘛」，所以同意做人工生殖手術，事發隔天（16日）凌晨3點多，她打包走人，搭最早一班高鐵從台北回台中娘家，再也沒回來。

林女怒說林男習慣「不論買什麼東西給我、都說是他的」，她當時身穿林男不要的衣服，錄影用的手機，是林男2022年不要的手機給她用，「所以我是拿我的手機在拍！」

林男堅稱沒只是靠近但沒搶手機，更沒對林女肢體施暴。法官倒帶反覆檢視影片，納悶最後晃動畫面，不像林女所稱跳高高想拿回手機的情境，林男律師也質疑怎沒從雙方爭執時就開始錄影，也沒錄到撿回手機對著林男的畫面，當下說要報警也不了了之。

林女歇斯底里哭喊不知錄影為何中斷，嗆林男律師「你是沒被人家家暴過嗎？」、「我要先回台中，才能安心報警啊！」林女更向法官爆料林男律師曾替她涉犯的貪污案辯護、很關心她，本案卻受林男委任、「他不是公平的」。

法官問清楚林男律師替林女辯護的案情與本案無關，諭知並無利益衝突情形。林男律師自清「從沒同一案件同時受雙方委任」、絕沒違反律師職業倫理，請林女別再不實指控。

林致光應訊反擊林女製造假家暴，捏造錄影情節，擅長哭泣博取同情，婚後表面與他恩愛，私下卻常錄音夫妻對話，2023年6月偷偷聲請保護令不敢講，他同年8月被警察通知才曉得，林女裝傻裝無辜，推稱警方替她聲請，卻遲遲沒依照承諾撤回保護令。

林男說不懂林女為何一再說謊，好不容易快成功的人工生殖胚胎，也因林女態度丕變、只想談錢，最後被迫銷毀，令他很心痛」，林女共告他6件刑案、其中5案不起訴確定，本件最初也不起訴，移轉管轄後，檢方可能有誤會而起訴，他絕沒家暴、沒造成林女受傷，求判無罪。

林女怒批林男才說謊，蒐證影片清清楚楚，林男死不認錯，嫁禍她意圖污衊、小題大作、破壞夫妻和諧，林男還自稱若這樣就要報警、「那我小時候就要一直報警」。林女說這段婚姻讓她很崩潰，請判林男應有的刑罰。

法官諭知辯論終結，訂於明年1月9日上午9點29分宣判。林穎孟因於台北市議員任內，涉詐領公費助理補助26萬元，一審審理期間，為林女具保100萬元的林致光聲請退保，才爆出2人早在2022年12月密婚，隨即在2023年8月鬧翻，2024年1月已登記離婚。