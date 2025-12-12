　
    • 　
>
社會焦點

彰化阿北斑馬線上被撞飛「猛摔引擎蓋」　痛苦跌地瞬間畫面曝

記者唐詠絮／彰化報導

彰化市今（12）日上午通勤時間，發生一起撞行人交通事故。一名女駕駛在綠燈左轉時，撞上一名行走在斑馬線上71歲蕭姓阿伯，導致行人當場噴飛、身體多處擦挫傷送醫。監視器畫面曝光，初步顯示行人是在綠燈時依號誌通行，行走到過分隔島正好閃紅燈，相差僅4秒時間，詳細肇事責任正由警方調查中。

事故發生在上午7時17分，地點位於彰化市中山路一段與雲長路口。根據曝光的監視畫面顯示，當時車道上車水馬龍，71歲蕭姓男子正在行人穿越道上行走，42歲陳姓女駕駛沿雲長路綠燈左轉中山路，在斑馬線上發生碰撞，強大的撞擊力，蕭男當場噴飛倒地。

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

陳姓女駕駛嚇到飛奔下車，一旁行經的女騎士也停下機車前往關心，經救護人員檢傷，其頭部、臀部、右腳及右手均有擦挫傷，所幸意識清楚，已送醫治療。車，酒測值為零。其所駕駛的自小客車車頭則明顯毀損。

警方初步勘驗路口號誌，指出行人與行車方向是同步開啟綠燈，但行人號誌會提前4秒結束（即閃紅燈）。也就是說蕭姓行人很可能是在綠燈初期開始通行，但因步行速度或距離因素，尚未完全通過路口時，其行人專用號誌已轉為紅燈。然而，依據道安規則，只要行人已進入行穿道，就擁有路權，車輛必須禮讓，但詳細肇因尚待釐清。

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

▲彰化阿伯走行人穿越道遭撞飛。（圖／民眾提供）

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

少女幫男友釣出閨蜜　左右夾擊脫她褲子性侵
林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

台化擬招商活化省道中山路南側廠區　打造中彰大生活圈

為活化資產促進地方繁榮，同時配合台中捷運綠線延伸至彰化段，台化（1326）經董事會決議採公開招標或其他招商方式，處分彰化市牛稠子段中庄子小段及山腳小段之土地（約21公頃），即省道中山路南側彰化廠宿舍生活區與耐隆廠區，盼引進符合現化代之大型高科技產業，帶動地方繁榮，共創美好大彰化。

