「阿富汗軍醫」稱女兒生病　高雄阿姨急衝匯180萬：這不是詐騙啦

記者賴文萱／高雄報導

高雄一名66歲婦人落入網路詐騙陷阱，認識的假阿富汗軍醫稱女兒生病急需買機票回國，馬姓婦人竟真的到郵局要匯款180萬元，遇到員警上前盤問時，還謊稱是要請朋友買10張鴻海股票。被告知這是詐騙手法後，婦人更激動連喊「不會啦！不會啦！我跟你講不會！」，更質疑員警很奇怪。

▲高雄66歲阿姨遭網路詐騙，所幸員警機警，成功攔阻她匯款180萬元。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方指出，這名44年次、66歲的馬姓婦人，在FB認識一名自稱是阿富汗軍醫的對象，後來在LINE上密切聯繫才1-2周，這名軍醫就稱女兒生病，急需180萬買機票回國。馬姓婦人一聽，隨後就到郵局要匯款，所幸郵局行員覺得可疑，就通報警方。

▲遭詐騙婦人聽不進勸，警方只得把她帶回警局，直接攔阻她匯款180萬。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方到場後，連忙跟婦人溝通為何要匯這麼大筆數字？婦人被問煩了還微動怒，「我是要去買鴻海的股票，要買18張， 要匯180萬進去，就是這麼簡單的事情。」後來也出示跟軍醫的手機通聯記錄，但被員警告知這是詐騙手法後，她依然聽不進勸，還嗆警「這不是詐騙集團啦！不會啦！不會啦！我跟你講不會！你很奇怪欸。」

由於婦人依然執迷不悟，警方只得把她帶回警局溝通了一個上午，才攔阻她匯款180萬。警方研判，這名婦人應該在工廠上班，這筆金額差不多是她工作幾年存下來的錢，但也坦言，婦人後續還是一直認為這是真的，實在很怕她再次上當，呼籲有疑問請至就近派出所詢問，或撥打165反詐騙諮詢專線。