美韓召開「核磋商小組」第5次會議　首度明定韓軍主導常規武器防衛

▲美國、南韓於當地時間11日在華府召開「核磋商小組」（NCG）第5次會議。（圖／大韓民國國防部）

記者羅翊宬／編譯

南韓與美國在華府舉行第5次「核磋商小組」（NCG）會議，是自今年1月以來，經過11個月後重啟會議，也是南韓總統李在明與美國總統川普上台後首次召開。雙方在會後發表聯合聲明，首度明文寫入南韓將主導常規性武器防禦，反映川普政府推動同盟現代化、要求同盟國擴大防衛分擔的基調。

同時，也與南韓李在明政府推動任內收回戰時作戰指揮權的國防方向相互呼應。

根據《韓聯社》，美國與南韓於當地時間11日在華府召開第5次NCG會議，南韓由國防部國防政策室長金洪哲代表，美方則由美國國防部（戰爭部）核與化生防政策代理助理防長蘇弗（Robert Soofer）出席。此次會談距離上次會議相隔近一年，外界一度擔憂川普政府是否打算調整或重新檢討拜登政府時期建立的延伸嚇阻協商架構。

會後美韓兩國公布聯合聲明。金洪哲強調，南韓將在未來「主導韓半島（朝鮮半島）的常規性武器防衛」，這是NCG會談結束後的正式聲明中首次明文記載南韓承擔主導角色。

報導分析，此舉呼應川普政府主張的「同盟現代化」，要求南韓等盟邦擴大防衛責任，同時也契合李在明政府強化自主防衛的政策，包括提高國防支出、任內收回戰時作戰指揮權等目標。

蘇弗則在會中重申，美國將以包含核武在內的所有軍事能力，全面對南韓提供延伸嚇阻承諾。聲明指出，雙方檢視各項延伸嚇阻工作領域的進展，並再次確認NCG是鞏固美韓同盟、提升延伸嚇阻可信度的「持續性雙邊協商平台」。

然而，本次聲明最大特徵之一，是自首次會議以來，首次完全未提及北韓（朝鮮）。相較之下，第4次會議聲明曾寫入「北韓若以任何形式進行核武攻擊，都將導致迎來政權終結」等強硬表述，如今在本次文件中全數消失。韓媒分析，川普意圖再度會晤北韓最高領導人金正恩，可能是壓低對北韓施壓語氣的原因。

此外，過去3、4次會議聲明曾記載的「共同規劃與共同執行核戰略」字眼，本次也未再出現。美國承諾「提升戰略資產在南韓的例行性可見度」等表述也被刪除，且川普政府上任後確實大幅降低在南韓部署戰略資產的頻率。對此，南韓國防部人士表示，雖然字面內容刪減，但NCG本身的共同規劃功能並未變動。

值得注意的是，第5次NCG會議聯合聲明篇幅由前次的12段縮減為5段，顯示川普政府上台後，美方對延伸嚇阻文件的措辭與篇幅更為收斂。同時，川普第二任期以來，美軍戰略武器於朝鮮半島的部署頻率相較拜登政府時期也有所減少，顯示美國對北韓政策方向正進行調整。

美韓雙方此次也同意，將持續推進NCG的工作，包括核威懾深化教育、NCG模擬演練（TTS）、核–常規整合與兵棋推演（TTX）等，並決議在2026年上半年舉行第6次會議。

據悉，NCG於2023年4月「華盛頓宣言」後正式成立，旨在強化美國延伸嚇阻的可信度，使南韓能在美國核武運用議題上提出意見。此前的美韓安保會議（SCM）也多次肯定NCG的運作成果，強調其是強化聯盟安全的重要機制。