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點開「確認包裹地址」簡訊　iPhone妹帳密遭盜用

收到「確認包裹地址」簡訊　她手機點連結！帳密遭盜用。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

▲詐騙簡訊內容。（圖／翻攝「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團）

記者陳俊宏／綜合報導

當心詐騙！最近不少民眾都收到一封「商品已派發，預計送貨日期」的簡訊，還附上一個網址，有人一點開結果立刻被盜用。警政署提醒，沒訂購包裹就別點擊，先冷靜想想不要急，有疑問可撥165求證。

一名家長27日在「爆料公社(官方粉專專屬)」臉書社團表示，家中孩子26日接到一則簡訊，毫無疑慮就點網址進去，結果發現帳號密碼都被盜用，「她是拿蘋果手機的，我有問她，妳有訂東西嗎？她說沒有！好吧，那我又反過來問，那妳為什麼要點進去呢？現在詐騙這麼多，還點！唉。」

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根據家長貼出的簡訊截圖，內容提到，「商品已派發，預計送貨日期：8月26日（四）請確認地址，請查詢」，文末並附上一個網址。該家長呼籲，請大家告知周邊親戚朋友多注意，又是新詐騙手法！有請小孩先去警局備案了。

▼Whoscall提醒別點開「釣魚簡訊」。（圖／翻攝Whoscall臉書）

收到「確認包裹地址」簡訊　她手機點連結！帳密遭盜用。（圖／翻攝Whoscall臉書）

對此，許多網友留言，「昨天我也收到這個，但我沒點，直接刪除」、「昨天一樣收到+33開頭詐騙簡訊」、「我上次也有收到，直接刪除，如果沒買東西就不必理會。」

而警政署「165全民防騙」臉書，也分享「Whoscall」（來電辨識應用程式）的貼文提到，沒訂購包裹就別點擊，先冷靜想想不要急，有疑問可撥165求證。

Whoscall指出，「商品已派發…」的簡訊是本周高風險簡訊，注意詐騙釣魚簡訊強勢來襲！簡訊夾帶不明連結，當心上鉤！若誤點釣魚連結，可能引導至高風險網站，詐騙藉此獲取個資、銀行帳密等隱私！

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