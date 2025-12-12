1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

新南向政策便捷的觀光簽與學生簽，衍生外籍女子性產業等問題。苗栗市江姓男子和兒女經營色情傳播公司，由兒子泰國籍女友透過網路招募，安排年輕泰籍女子來台坐檯陪酒、性交易。檢警日前搜索查獲15名泰籍女，江嫌等人依違反組織犯罪條例、妨害風化罪等移送法辦。

苗栗警分局今天指出，接獲民眾檢舉稱轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，結合縣警察局外事科及移民署桃園市專勤隊共同組成專案小組實施佈線查緝，並報請苗栗地檢察署檢察官楊岳都指揮偵辦。

歷經數月蒐證，日前向苗栗地方法院聲請搜索票獲准，在苗栗市破獲以江姓男子（66歲）為首的非法色情集團，查獲旗下泰籍女子15名，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、喪屍菸彈80餘顆及作案用手機數支，訊後江嫌、兒子和女兒等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，非法泰籍女子則由移民署收容、遣返。

警方調查，該集團由江嫌成立娛樂傳播公司並與其子女共同經營，採用一條龍模式引進泰女，透過江嫌兒子的泰籍女友利用臉書（facebook）等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，江嫌兒子更赴泰國當地「選妃」，再由江嫌女兒代購機票，安排泰國女子以免簽證方式來臺觀光15天，入境後即由江嫌指派專車載運至家中居住。

警方調查，江嫌平時前往苗栗市各視聽伴唱場所（KTV）發送名片，經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金，另鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易，從中賺取更多不法暴利，估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。