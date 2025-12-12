　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

新南向政策便捷的觀光簽與學生簽，衍生外籍女子性產業等問題。苗栗市江姓男子和兒女經營色情傳播公司，由兒子泰國籍女友透過網路招募，安排年輕泰籍女子來台坐檯陪酒、性交易。檢警日前搜索查獲15名泰籍女，江嫌等人依違反組織犯罪條例、妨害風化罪等移送法辦。

苗栗警分局今天指出，接獲民眾檢舉稱轄內有不法集團引進外籍女子從事非法陪酒與性交易行為，結合縣警察局外事科及移民署桃園市專勤隊共同組成專案小組實施佈線查緝，並報請苗栗地檢察署檢察官楊岳都指揮偵辦。

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝）

歷經數月蒐證，日前向苗栗地方法院聲請搜索票獲准，在苗栗市破獲以江姓男子（66歲）為首的非法色情集團，查獲旗下泰籍女子15名，查扣疑似不法所得逾20餘萬元、監視器主機、喪屍菸彈80餘顆及作案用手機數支，訊後江嫌、兒子和女兒等3人依違反刑法妨害風化罪、組織犯罪條例及就業服務法等罪嫌移送臺灣苗栗地方檢察署偵辦，非法泰籍女子則由移民署收容、遣返。

警方調查，該集團由江嫌成立娛樂傳播公司並與其子女共同經營，採用一條龍模式引進泰女，透過江嫌兒子的泰籍女友利用臉書（facebook）等網路社群，招募涉世未深泰籍年輕女子，江嫌兒子更赴泰國當地「選妃」，再由江嫌女兒代購機票，安排泰國女子以免簽證方式來臺觀光15天，入境後即由江嫌指派專車載運至家中居住。

▲苗栗警方破壞江嫌父子經營的色情產業，查獲15名短期來台觀光、從事陪酒和性交易的泰籍女子。（圖／記者楊永盛翻攝）

警方調查，江嫌平時前往苗栗市各視聽伴唱場所（KTV）發送名片，經營LINE社群廣發花名冊，供尋芳客按圖消費，泰女從事坐檯陪酒工作，江嫌從中抽取佣金，另鼓吹、誘使缺錢的泰籍女子從事性交易，從中賺取更多不法暴利，估計該集團每月不法獲利可達近百萬元。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
497 1 9940 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超商關東煮太辣！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝光
陳玉珍承諾修正提案！　與工會達成3共識
快訊／3縣市大雨特報　下到明天
國會助理齊聚抗議！　白委到場聲援反遭圍剿
快訊／蘇丹紅化粧品再增18項！活膚霜、護髮精油都驗出
搭飛機2行為超NG！　美急診醫揭「健康地雷」
NBA前球星自揭罹「第四期腦癌」：不會不戰而降

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

店門口上下貨挨罰1500元　業者辯有「貨物裝卸區」仍要罰

羅明才助理涉造假罷免提議　民進黨前新店主委叫6兒媳抄1000份

可憐女「洽喪急用錢」73歲阿北險被騙2萬　東港警急阻詐

台灣男「流水線結婚」2個月結4次真相曝　慘被中國婚介拳頭逼婚

被「保證獲利」騙了！婦領千萬投資虛擬幣　桃園警銀聯手阻詐

海軍上兵營區賭博！手機下注玩「百家樂」被抓包　丟飯碗還被判刑

1家3口都淫媒！兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

快訊／台中1周第2起火燒車燒死人　42歲女躺駕駛座身亡

博通業績亮眼盤後重挫逾5%　CEO電話會議引發市場2大疑慮

韓「加密貨幣之王」詐欺　美法院判15年刑！400億美元暴跌多人受害

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

勇士簽下前教士終結者蘇亞雷斯　本人親揭加盟理由

陸美女網紅「畸形吃播」遭全網封禁　「食物配醋」連口香糖都可以

中壢後站握2大利多　在地房仲：房價將追上前站

今明兩天3地雨最大　周日「急凍下探10度」

超商買關東煮嫌太辣！台中男退貨遭拒　「整碗倒回鍋裡」下場曝光

高雄台南連4震　專家：有助降低大規模地震風險

支持助理抗議被酸收割　張啓楷嗆民進黨：你們不支持還扯後腿

【千萬不能跌倒】日本選手白馬雪場滑雪...半路遇黑熊殺出來緊追！

社會熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

新北整骨師全裸推拿！女客遭性侵10次

寵物蟒突暴走！他溜蛇遭勒脖倒地濺血

兒赴泰選妃來台下海　父女找「老闆」爽抽皮肉錢

女騎機車闖國道　3輛紅斑馬包圍攔車

手搖飲老闆疑虐狗遭肉搜　北市議員出手！

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

2泰女免費遊台藏暗盤　「口吞塞肛」115顆毒球

即／裝潢工午休失蹤　倒臥1樓頭顱破裂慘死

俄籍妻交友軟體外遇2男　法院判賠20萬

男警暴力性侵女警！強拍裸照、搧巴掌判5年

追基隆河油污元兇！　偷排業者5聲押2交保

綠燈過停止線卻挨罰　駕駛喊冤被打臉

更多熱門

相關新聞

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰拋震撼彈

亞洲第4座迪士尼樂園要來了？泰拋震撼彈

繼日本東京、中國香港、中國上海之後，亞洲第4座迪士尼樂園有望在泰國登場？

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

不想遣返中國！陸籍疑犯大鬧泰國拘留中心

苗栗一氧化碳中毒　2人機警救回5條命

苗栗一氧化碳中毒　2人機警救回5條命

台灣入列！免簽赴美擬查5年社群紀錄

台灣入列！免簽赴美擬查5年社群紀錄

鬼月帶兄遺照半夜路旁撒冥紙　挨罰3千元

鬼月帶兄遺照半夜路旁撒冥紙　挨罰3千元

關鍵字：

新南向免簽觀光泰國苗栗陪酒

讀者迴響

熱門新聞

獨／聖石董座包養卻滿街婊兄弟　她屁股刺青求糖爹原諒

陳冠希豔照門隔17年爆內幕！　名導揭「外洩關鍵」

空軍淫中尉酒後爬上床　強擼部屬17分鐘

李洋被塞門外　韓國瑜：奧運金牌那麼慢

爸倒垃圾被撞死　捨身救警衛痛喊救我

張忠謀不是最多！台積電股息最大贏家曝

黃安返台開車滑手機　開箱賓士曝車牌

陳意涵參加家長聚會「認不出愛馬仕」

早餐吃饅頭飆血糖　營養師曝3改良重點

冷氣團南下宣告初冬　一張圖看全台大降溫

看好台積電2000元！　台股大師提「3訊號」出現快跑

酒店女揭「暗黑男客1現況」　10個有9個都是

日經：台積電熊本廠悄停工　改走4奈米先進製程

曾紅到被封「徐若瑄接班人」卻消失多年！婷婷淚揭真相

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

更多

最夯影音

更多
金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD

金希澈「被爆很多對象」母打電話求證　崔振赫曝：只敢在背後說媽媽壞話XD
小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

小禎愛女Emma出道！胡瓜叮嚀：好好講話　曝媽媽小7歲男友「略像大谷翔平」XD

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

烏克蘭無人艇攻擊俄影子油輪　炸出火球畫面曝光

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

郭碧婷住台灣分居向佐：很OK　是三重小孩「常被以為住陽明山」

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

「川普金卡」正式上路！　「付3千萬」可拿美國合法身分

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面