社會 社會焦點 保障人權

快訊／台南消防局長李明峯閃辭　黃偉哲「勉為核准即日生效」

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，日前向市長黃偉哲提出請辭，市府指出，經審慎了解後尊重其意願，黃偉哲已正式核准，請辭案自即日起生效，市府強調，後續將依程序妥善銜接，確保消防勤務平順運作，市民安全不受影響。

▲台南市政府市府發言人田玲瑚指出，消防局長李明峯因個人家庭因素請辭，市府已正式核准。（記者林東良翻攝，下同）

市府發言人田玲瑚指出，李明峯局長自台南升格直轄市以來領軍逾15年，任內推動消防救災、緊急救護與防災整備等多項制度改革，在消防職安與救護量能上均有顯著成果。台南市消防隊於全國緊急救護技術員選拔中屢屢奪冠，更曾抱回全國十大傑出救護技術員第一名，展現隊伍專業實力。

在李明峯局長帶領下，台南市累積成功急救心肺功能停止（OHCA）病患達上千件，許多民眾因此康復出院，成為台南救護體系的重要里程碑。義消及消防同仁亦多次獲內政部消防署「鳳凰獎」楷模及志工菁英等最高榮譽，肯定其在災害搶救、防災宣導與公共安全維護上的貢獻。

台南市消防局長李明峯因個人家庭因素，向市長黃偉哲提出請辭。黃市長在審慎了解相關情況後，對其決定予以尊重，並已同意其請辭。市府表示，將儘速進行人事規劃，確保各項消防業務順利推動，持續守護市民生命財產安全。

