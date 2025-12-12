「蟒蛇當圍巾」掛頸逛街畫面曝　遛寵物蛇被勒！倒地濺血險喪命

記者陳崑福、葉品辰／屏東報導

屏東九如鄉昨（11日）下午驚傳「遛蛇意外」！26歲林姓男子帶著飼養的寵物緬甸蟒外出，走到東寧路、九如郵局附近時，原本掛在他脖子上的蟒蛇，突然用力纏繞林男脖子，林男瞬間呼吸困難、站不穩，最後甚至重心失衡倒地，後腦重摔、頭部濺血，臉部也疑似遭蛇咬傷，所幸沒有大礙。而林男出事前，將蟒蛇掛在脖子上逛大街的畫面也曝光。

據了解，林男平常習慣把蛇「像圍巾一樣」掛在脖子上外出，卻不慎被蟒蛇纏繞頸部導致跌倒受傷，林男倒地後隨即掏出手機報案，路過民眾見狀也嚇得大喊「蛇繞在他脖子上！」並協助通報。消防人員抵達時，林男倒臥在地、意識清楚但後腦血流不止，救護人員先協助他脫困、將人送上救護車，再小心捕捉在旁邊蠕動的寵物蟒蛇。

▲林男將寵物蟒蛇掛在脖子上，不慎被蛇突然收緊、纏繞，倒地受傷。（圖／記者陳崑福翻攝）

消防人員表示，林男今年9月就曾因遭自家蛇咬傷送醫，這次已是他第二度因寵物蛇受傷住院，所幸林男送醫後意識清楚，並無生命危險，而寵物緬甸蟒也已被家屬帶回。

專家提醒，蟒類在緊張或受到驚嚇時，會本能性出現「身體緊繃、加強纏繞、抓緊能固定自身的物體」等行為，並非要獵食人類，而是想讓自己不滑落、尋求安全感，但蛇類力量強大，一旦纏繞脖子仍足以造成窒息、摔倒等危險。飼主外出時務必保持警覺，也應避免將蟒蛇掛在脖子等脆弱部位，以免意外發生。