社會 社會焦點 保障人權

快訊／「這輩子就這樣」打斷高中生鼻樑　桃客司機認錯拚緩刑

記者沈繼昌／桃園報導

桃園客運學生專車今年10月22日傍晚，劉姓司機懷疑高中學生逃票起口角，其中有學生反嗆「連錢都不會算，這輩子就這樣了」，劉姓司機暴怒下車當街爆打學生導致鼻樑斷裂，桃園地檢署檢火速偵查終結起訴依傷害罪嫌起訴，並建請法院從重量刑；桃園地院今（12）日召開準備程序庭，被告劉男坦承犯行，辯護人辯稱，被告自偵審至程序庭始終坦承犯罪，並深切悔悟，判庭上能依從輕量刑，並給予緩刑機會。

▲桃園客運學生專車10月22日發生司機暴力毆打學生案，桃檢依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車10月22日發生司機暴力毆打學生案，桃檢依傷害罪嫌起訴並建請法院從重量刑，圖為案發時司機與學生起口角行車紀錄器畫面。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

檢警調查，41歲劉姓男子於今年10月22日傍晚駕駛學生專車載運學生時，2名學生接連上車投幣後，劉以「他媽的」等用語，質疑首名上車之陳姓學生未依規定投入足額車資，陳姓學生回頭表示已確實投入正確金額並要求確認投幣箱內零錢金額遭拒後，為免爭執擴大，只好表明下車後將向學校反映。但劉姓司機則以輕蔑用語表示找教官也沒用，有態度不佳、言語不堪之情事。

行駛過程中，另名黃姓學生下車時對於劉姓駕駛先前質疑同學之態度與言語表達不滿，劉則口出「臭俗仔」、「賭爛這種臭俗仔」等語，並與他人通話時大聲講出「我很少跟低能兒講話ㄟ」讓人感受不佳之用語，此語讓在旁學生均有聽聞，黃姓學生後來下車時，遂以「連錢都不會數，一輩子也就這樣子了」反嗆；劉姓駕駛聽聞後不顧車上乘客逕自將學生專車停於車道上，下車於人行道、車道上揮拳毆打、抱摔黃姓學生，更趁黃姓學生倒地雙手抱頭跪坐無力反抗時，接連出拳攻擊黃10餘次，導致黃姓學生前額挫傷瘀青、頭部及臉部挫傷、鼻骨閉鎖性骨折併鼻出血、左側耳挫傷併耳鳴等傷勢，案發後還產生「急性壓力反應」等症狀。

本案經桃園地檢署主任檢察官指揮桃園警分局，調取現場及學生專車監視器影像，取得車上學生提供影像進行勘驗，詳細還原案發經過，經訊問劉姓司機、被害人及現場多名學生證詞，取得學生專車投訴等相關資料。此外，檢方還調閱劉姓司機工作期間獎懲記錄、被害人病歷資料，全案蒐證完備在案發第7天火速偵結，依傷害罪嫌起訴並建請法院重判。

▲桃園客運學生專車10月22日發生司機暴力毆打學生案，劉姓司機開完庭後迅速步出法院未發一語。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園客運學生專車10月22日發生司機暴力毆打學生案，劉姓司機開完庭後迅速步出法院未發一語。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃院今天上午召開準備程序庭，被告劉男坦承傷害等犯罪行為，其辯護人辯護稱，被告劉男於偵審程序過程中均坦承犯行，並深切悔悟，請求法官依《刑法》第57、59條從輕量刑，盼給予緩刑機會。此外，辯護人亦指稱，檢方起訴速度超快，導致被告無法立即與學生私下和解，劉男希望向學生表達歉意。

由於學生今天因上課未出庭，法官建議被告劉男，可以提供書面道歉，讓學生了解其誠意；出席之學生告訴代理人表示，倘若劉男有誠意談和解，學生方面願意談，由於桃園客運是僱方，也應一起出庭。法院則排定本月26日調解後開庭。告訴代理人強調，將視未來調解狀況再評估量刑意見。

莽男胡鬧「吃飯很偉大嗎」打瞎回收場員工左眼　賠160萬換緩刑

幫通緝犯公司買肉！假交易真借貸2億　上市人造纖維老董300萬交保

廣徵打詐生力軍！桃園地檢署甄選檢察官助理　正取薪資至少5萬

林岱安轉戰富邦　悍將已交25人保護名單
快訊／三讀通過！停砍退休公務員年金
林穎孟淚崩狂哭！　前夫虧她要錢三級跳「可拿奧運冠軍」
超帥外交官！　網驚「帥到以為是AI」
曾雅蘭49歲身材超狂！「解放比基尼」被路人搭訕1反應羞爆

桃客暴力司機爆打學生案開庭認錯和解換緩刑

