手搖飲老闆爆虐狗！柯基疑遭痛打縮角落…店家被灌一星　議員出手

社會 社會焦點 保障人權

北市手搖飲老闆爆虐狗！柯基疑遭痛打縮角落、店家被灌一星　議員出手

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads，下同）

記者董美琪／綜合報導

社群平台瘋傳一段疑似虐狗影片，引發大批網友憤怒。影片中一名男子情緒失控、對家中高齡犬施暴，情節讓人不忍直視。相關內容在多個社群社團快速擴散，不少民眾擔心老犬恐有生命危險，紛紛留言要求儘速救援。對此台北市議員陳宥丞看到了也立刻回覆已請台北市動保處立刻查明內容真偽。

陳宥丞晚間留言中表示，已請市府動保處立即查證影片真偽並介入調查，同時呼籲民眾若掌握飼主資料、地點線索，可盡快提供以加速救援。他強調，「對於虐待動物，絕不寬容」。主播王乃伃也留言表示已將資料給柳采葳議員，希望動保處盡快處理。網友心疼說，這隻老狗可能因長期遭受暴力和恐懼，眼神充滿無助與信任，令人心碎，呼籲介入讓牠獲得安全與善待。

多名網友指出，影片中的男子疑似在台北經營手搖飲店，甚至有人稱曾在店內看過一隻柯基，懷疑就是受虐老犬。不少人也將資訊轉給地方民代，盼盡快協助處理。而店家因遭大量一星評論，Google地標亦遭大量轉傳，引發抵制聲浪。就連手搖飲品牌臉書專頁也被許多網友留言「虐狗不處理嗎」、「請總部提告」。

▲▼網路瘋傳疑似虐狗影片，引爆網友怒火。議員與民代已介入，動保處著手查證與救援。（圖／翻攝自Threads）

也有網友翻閱飼主過去貼文後認為，男子早期常帶犬貓出門、做復健治療，原本照護狀況並不差。有知情者更爆料，該男子過去在知名科技公司上班時形象斯文，如今行徑若為真實，令人錯愕。

多數網友認為「高齡犬需要的是照護，不是暴力」。也有部分網友呼籲，在動保處介入前，不要以留言激怒當事人，以免讓老犬陷入更大危險。

快訊／加盟店涉虐狗瘋傳！惹怒全網　「茶聚」總部凌晨緊急聲明

更多新聞
快訊／23:19高雄甲仙區規模4.7「極淺層地震」　最大震度

加盟店涉虐狗網瘋傳　茶聚凌晨緊急回應

社群平台近日瘋傳一段虐狗影片，畫面中一名男子情緒失控、對家中高齡犬多次揮打，引發關注，許多民眾憂心狗狗生命安全、急呼「快救援」。影片在多個社群快速擴散後，不少網友指出男子疑似為某手搖飲加盟店負責人，品牌形象也因此遭受波及。茶聚總公司於12日凌晨0時許緊急發文，表示已在第一時間啟動危機處置機制，暫停涉事加盟主品牌使用權並展開調查。

新北稽查動物用藥製造廠　全面提升製程安全管理

受虐柯基判還給飼主　台南動保處回應了

台南市動保處聯手警方掃黑非法犬貓繁殖場重罰涉案人

淡水墨鏡黑狗　遭網疑靠噱頭討賞

