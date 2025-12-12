外來「綠癌」失控蔓延！花蓮百人聯手除蔓護岸...清除131公斤

▲百名民眾參與小花蔓澤蘭防治活動。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

記者葉品辰／花蓮報導

為防治有「綠癌」之稱的外來入侵植物小花蔓澤蘭，林業及自然保育署花蓮分署今（12）日配合全國防治日，於花蓮初英一號堤段及華隆護岸舉辦「114年度小花蔓澤蘭防治暨多元利用宣導活動—除蔓護岸，綠網共守」，吸引約百名民眾熱情參與，現場共清除小花蔓澤蘭131公斤、面積約1公頃，展現全民守護環境的實際行動力。

活動由花蓮在地樂團以溫暖樂聲揭開序幕，透過音樂傳遞生態保育理念，號召民眾用行動回應環境議題。花蓮分署指出，小花蔓澤蘭具高度攀爬性與快速蔓延特性，近年已大量入侵花蓮低海拔坡地與休耕農地，對原生植群與生態系統造成嚴重威脅，亟需持續動員防治。

為提升防治成效，花蓮分署此次攜手經濟部水利署第九河川分署共同辦理，現場由專業人員示範正確清除方式，並結合防治宣導與多元利用展示，讓民眾了解外來入侵植物不僅需要移除，更可透過技術轉化，成為可再利用的資源，實踐循環利用與永續管理。

▲▼此次活動共清除131公斤小花蔓澤蘭。（圖／農業部林業及自然保育署花蓮分署提供）

活動地點鄰近木瓜溪，為花蓮重要的國土生態保育綠網節點之一，對維繫生態廊道連結與生物多樣性具有關鍵意義。透過實地除蔓與社群參與，展現公私協力、跨機關合作，共同守護國土綠網的具體成果。現場同時展出花蓮分署與Rewood盛發科技股份有限公司歷時4年共同研發的木酢液、炭化產品及多項生活用品，讓民眾在參與防治行動的同時，也能看見外來入侵種資源再利用的實際應用與發展潛力。

花蓮分署表示，未來將持續推動防治教育與公眾參與，凝聚在地力量，攜手「除蔓護岸、共守綠網」，共同守護花蓮珍貴的自然環境，為台灣生態保育與生物多樣性盡一份心力。