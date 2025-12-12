離線地圖立功！男小關山林道迷路　回報精準座標5小時獲救

▲▼一名43歲男子獨攀海諾南山登頂返程時，於小關山林道一帶迷航，所幸離線地圖發揮功效，在五小時內被尋獲。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市桃源山區於11日傍晚傳出一起山域迷航事故，一名43歲馮姓男子獨攀海諾南山登頂返程時，於偏遠的小關山林道一帶迷失方向。由於天色昏暗且地點偏遠，高雄市政府消防局接獲求助電話後，立即啟動山域事故救援編組，會同警方連夜深入山區搜索，所幸馮男的離線地圖發揮功效，成功在報案後約五小時內被尋獲，化解了一場危機。

事故發生在昨（11日）下午18時05分，高雄市消防局勤指中心接獲馮姓男子的求助電話，他表示自己從海諾南山下山時走錯路徑，迷航於小關山林道附近，急需協助。由於事發地位處偏遠、山區地形複雜，加上入夜後氣溫急降，情況十分緊急。消防局第六大隊接獲通報後，立即集結搜救人員，並會同六龜分局員警，依據待救者提供的座標資訊，火速趕往目標區域展開搜索。

值得一提的是，這次救援能迅速成功，歸功於受困者的自救能力，該男子擁有良好的登山習慣，隨身備有離線地圖，不僅能確認自身概略位置，還能報出精確的座標資訊。這個關鍵要素讓搜救隊伍能大幅縮小搜索範圍，避免了徒勞無功的廣泛搜索，加速了救援進程。經過搜救人員在黑夜中馬不停蹄地搜索，最終於當晚23時05分，順利在座標附近尋獲受困男子，所幸他身體狀況良好，順利安全將其帶下山。

高雄市政府消防局藉此案例，再次向所有登山愛好者提出鄭重提醒，在進入山區前應確保下載並熟悉離線地圖。由於山區地形複雜且地勢可能導致通訊不穩定，一旦發生迷航或突發狀況，離線地圖是定位方向的關鍵工具。登山前做好萬全的行前準備，不要獨自攀登，應結伴而行，山上溫度低，禦寒衣物要帶夠，這樣不僅能降低事故風險，亦能提升自救能力與救援效率，保障自身安全。