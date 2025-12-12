　
民生消費

蔡淑臻成「質感系醫美」代名詞　海芙電音雙波掀起自然保養新標準

蔡淑臻成「質感系醫美」代名詞　海芙電音雙波掀起自然保養新標準（圖／蔡淑臻Janel Tsai、Threads網友發文）

▲蔡淑臻駕馭多種造型，輕鬆展現女性溫柔又充滿力量的態度。（圖／蔡淑臻 Janel Tsai ）

消費中心／綜合報導

年末將至，醫美保養關鍵字在近期間顯著升溫，而儘管第 62 屆金馬獎已落幕近三週，紅毯討論度仍在網路持續發酵。今年星光大道上的藝人整體狀態被網友盛讚「一個比一個穩」、「質感大爆發」，更在 Thread 上掀起多篇深度討論，許多人好奇：為什麼今年明星們看起來格外乾淨、自然、毫不做作？

這波討論意外帶動「質感保養」再次成為焦點，也讓強調自然呈現的醫美療程受到更多關注。其中最受矚目的代表人物，正是蔡淑臻，她多年來以清爽、自然、毫不費力的狀態聞名，而她代言的「海芙電音雙波」也順勢成為年末搜尋度最高的熱門療程之一。

蔡淑臻,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,醫美,拉提（圖／業者提供）

▲金馬後蔡淑臻於社群平台上的討論度相當熱烈。（圖／Threads網友發文）

過去民眾談到「拉提」時多追求明顯效果；但近期諮詢者的語彙悄悄轉變，從「想拉起來」變成「希望線條更俐落但看不太出來有做」，這種追求「自然但有維持」的心態，被視為海芙電音雙波熱度持續升高的主因之一。

蔡淑臻多年來以零距離、無壓力的保養方式著稱，她不追求劇烈變動，而是把膚況穩定在漂亮的線條與乾淨緊緻的平衡點，她長期代言的海芙電波與海芙音波分別從表層緊實與深層支撐著手，兩者互補的能量設計原本就以「全層維持」為核心邏輯，也更貼合她長期追求的自然輪廓哲學。

海芙電音雙波同屬韓國醫美大廠Classys研發製造，治療規劃上能夠達到相輔相成、效果最大化，使得專業醫師規劃時能客製、精準掌握全層肌膚的需求，求美者不必追求一次性劇烈變化，而是用階段性方式維持良好狀態，符合忙碌現代人對安全、穩定與可持續的期待。

蔡淑臻,海芙電音雙波,媚必提,海芙音波,保養,醫美,拉提（圖／業者提供）

隨著年末醫美旺季到來，海芙電音雙波的詢問量仍持續攀升，海芙電音雙波原廠-優擎科技也提醒各位，無論是海芙電波還是海芙音波療程，價格會與治療條數、合格與否、專業程度有關。

在進行海芙電音雙波保養之前，首要應先選擇正規合格的醫療院所，由專業的醫師評估諮詢，並明確清楚所需施打的範圍及條數，療程進行前也應主動認明使用的是貼有「原廠防偽貼紙」的儀器及探頭！除了顧及自身的安全性，也能讓保養效果最接近心中的理想值。

查詢海芙電音雙波原廠認證診所
https://www.classyshifu.com/certification-clinic.php

12/10 全台詐欺最新數據

497 1 9940 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台大狼醫性騷多位醫師喊「我不記得」　監察院彈劾
獨／辛龍復出終於露面！臉書劉真照片全刪...只留任賢齊
快訊／警察撞違停殉職　驚悚瞬間曝光！
快訊／蘇智傑4年約續留統一　平均月薪70萬
李國超、高欣欣婚禮！　他一開口就淚崩
停砍年金三讀　綠營揭「每位國民扛3萬」
快訊／警察抓車手殉職！　騎車撞違停身亡
快訊／加盟主虐狗！　茶聚「終止合作」：求償毀損商譽違約金

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

再表態家醫、急診排除醫美執刀　石崇良：補訓不如重新申請外科

再表態家醫、急診排除醫美執刀　石崇良：補訓不如重新申請外科

衛福部擬修法嚴管醫美，但「急診、家醫科」能否列入執行醫美手術的「大外科」專科仍無共識，針對這兩科別應該排除還是補訓？衛福部長石崇良今（11）日受訪直言，急診、家醫與其他外科訓練時數落差不是一、兩個月的事情，而是一年、兩年的事情，與其補訓2年，還不如重新申請外科訓練。他也提出解套，醫學會間可以討論類似雙主修的「雙專科共同訓練模式」。

「家醫、急診」擬排除醫美執刀

「家醫、急診」擬排除醫美執刀

47歲楊謹華生活照「少女感炸裂」

47歲楊謹華生活照「少女感炸裂」

網紅洪洛妍「仲介醫美」鬧糾紛　石崇良：違法行為

網紅洪洛妍「仲介醫美」鬧糾紛　石崇良：違法行為

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

醫美網美家中搜出搖頭丸遭逮

蔡淑臻海芙電音雙波媚必提海芙音波保養醫美拉提

