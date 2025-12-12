快訊／花蓮台9線連2人無照撞死！80歲嬤撞槽車、69歲翁撞樹雙亡

▲69歲無照男子駕駛自小客車，自撞路樹受困車內，送醫傷重不治。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟、葉品辰／花蓮報導

花蓮台9線今（12）日上午短短不到１小時內接連發生兩起無照交通事故，奪走2條人命。吉安路段一名69歲張姓男子駕駛自小客車自撞路樹，經救援搶救後宣告死亡。不到1小時後，新城路段再傳一名80歲劉姓婦人騎車疑似失控撞上路邊暫停的槽車，送醫仍傷重不治。

上午9時49分，吉安鄉台9線206公里處發生自撞事故，一輛自小客車衝上路旁撞擊路樹，車頭嚴重變形。警消到場時發現69歲張姓駕駛疑似受困，立即固定車體、使用頸圈與長背板將他救出，但張男已無呼吸脈搏，現場施作CPR後送往慈濟醫院，仍因傷重不治。警方初步調查，張男為無照駕駛，酒測結果將由醫院抽血判定，並將調閱監視器與行車紀錄器釐清肇因。

▲80歲劉姓婦人無照騎機車撞上停於路旁槽車，當場無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。（圖／民眾提供）

隨後約在上午10時許，新城鄉台9線179.5公里北上方向又發生事故，劉姓老婦騎乘輕型機車撞擊停放在路邊、由林姓男子駕駛的槽車，撞擊力道之大讓劉婦倒地後無呼吸心跳，救護人員緊急送往慈濟醫院搶救，仍於11時30分宣告不治。警方指出，槽車駕駛持正常駕照且酒測為0，劉婦則同為無照駕駛，酒精反應將由抽血檢測確認。

警方皆提醒，台9線筆直路段易使駕駛鬆懈，呼籲用路人務必遵守交通規則，切勿超速、酒駕或疲勞駕駛，更不可無照上路，以免釀成無可挽回的悲劇。