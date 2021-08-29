新北男胃鏡檢查前PCR　一口氣揪出全家10人通通確診

▲新北市長侯友宜。（圖／新北市府提供）



記者董美琪／綜合報導

新北市今(29)日確診個案11例，包括三峽家庭10例，板橋大遠百1櫃姐確診，三峽確診案為家庭感染，板橋個案感染源釐清中，是二級警戒以來，新北市首次出現的雙位數確診人數，但經查確診案例Ct值均大於30，不具傳染力，應為社區感染舊案。

新北市長侯友宜表示，三峽個案屬家庭感染，案16072因最近胃痛去做胃鏡，27日被醫院發現PCR陽性，CT值31，目前感染源疫調中。

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經查，先匡列同住家人及友人11人居家隔離並採檢，案妻及4名子女、案妻妹、妹夫、外甥、外甥女等9人均PCR陽性，而妻外甥1人及妻友人1人則為陰性。篩陽者CT值都約29以上，研判是舊案，應無傳染力。

▲板橋大遠百清消。（圖／新北經發局提供，下同）



至於板橋大遠百昨日傳出確診個案，為案16073的大遠百櫃姐，因身體感到不舒服，27日到江翠篩檢站採檢，28日確認PCR陽性，CT值31，感染源疫調中。

侯友宜表示，板橋大遠百昨日已要求業者停止營業、全棟清消，並啟動企業快篩程序，迄今已掌握1323人篩檢結果為陰性。

新北市今日上午到場檢查，業者因篩檢總數與結果尚確認中，因此仍停業1日，後續須全數員工持快篩陰性證明入場，並經新北市防疫措施檢查，符合相關規定後始得營業。