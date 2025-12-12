徐巧芯小紅書標ROC！網喊「被封了」　本人澄清：我關掉的

▲國民黨立委徐巧芯。（圖／記者湯興漢攝）

記者曾筠淇／綜合報導

刑事局4日下午公布，因「小紅書」App於國安資安檢測中15項指標全數不合格，且與詐騙案件高度連動、未配合法規要求，因此要「封鎖」小紅書一年。小紅書相關話題引起熱議，就有網友注意到，藍委徐巧芯的小紅書似乎被封了，對此，徐巧芯也直球回應。

徐巧芯本來有使用小紅書，並在自介欄位寫道「徐巧芯，喜歡貓，熱愛工作，話很多。天蠍座A型、月亮獅子、屬蛇，不好惹。生死看淡，不服就幹，這是我的官方帳號，不用懷疑」。之後還有另個版本的介紹，是寫「徐巧芯/Legislator, Songshan-Xinyi Districts, Taipei, ROC 生死看淡，不服就幹，這是我的官方帳號不用懷疑」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲徐巧芯澄清。（圖／翻攝自Threads／chiaohsinhsu）

近日就有網友發文，稱徐巧芯的小紅書被封了。對此，徐巧芯直接在底下留言，「沒有，我關掉的」。

其他網友看到後，就紛紛表示，「巧芯無所不在，你們造謠前想一下」、「為什麼要關，我哭，台灣我喜歡的政治人物不多，綠營王世堅、藍營韓國瑜和你」、「原來那是真的，我還以為是粉絲弄的假帳號」、「本尊出來闢謠了」。也有網友直呼，「不怕幹嘛關掉」、「沒鬼為啥要關？犯事啦？還是你寫了ROC」。但徐巧芯並沒有多說明原因。