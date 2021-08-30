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社會 社會焦點 保障人權

同學在便當吐口水害兒吃下肚　父母求償20萬獲賠4萬

▲陳女竊取100元便當。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲阿志將口水吐進阿明的便當裡，一審須和父母連帶賠償4萬元，阿明父母不服，再提上訴。（圖／示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者林冠吟／基隆報導

國中生吵架鬧上法庭！基隆一所國中的阿明（化名）與阿志（化名）是同班同學，去年2人因便當問題而起衝突，阿志在全班面前怒罵阿明是「弱智」，還趁著阿明不注意時在他的便當裡吐口水，讓不知情的阿明吃下肚，雙方家長因此鬧上法院。一審，法官判阿志與其父母應連帶賠償阿明4萬元，不過阿明父母不服，再提上訴；二審基隆地院認為，原審判決無誤，駁回上訴，維持原判。

判決書指出，阿明與阿志是同班同學，但阿明常被阿志常訕笑恐嚇，去年6月還因為教室便當有少，阿志在同學面前怒罵阿明「弱智、智障、以後在路邊撿垃圾」與三字經等，要求阿明下樓去拿便當，遭拒絕後還威脅他「你再繼續看，我們就直接打你」，使阿明心生畏懼，離開去拿便當。

未料，阿志竟趁著阿明去拿便當不在教室之際，對著阿明的便當吐口水，使得阿明在不知情的情況下吃下肚，直到事後同學告知後才知道。而阿明的父母知道後，也將阿志怒告上法院，認為其與其父母應賠償他們20萬元。一審法官認為，由於後續阿明也有反罵行為，還讓阿明在不知情下吃下口水便當，已造成其人格受侮及感到畏懼，情節重大，但由於阿志的言行在去年12月，就被少年法庭裁定交付家長嚴加管教，其父母也並未舉證對於兒子的監督沒有鬆懈，一審判阿志與其父母須連帶賠償阿明4萬元。但阿明的父母不服判決，再提上訴。

阿明的父母指出，阿志在疫情期間，把口水吐到阿明的便當哩，讓阿明吃下，此惡劣行為人神共憤，嚴重污辱阿明的人格，且其事後開庭毫無悔意，認為阿智和其父母僅須連帶賠償4萬元過低，再提上訴。

不過二審法官審理後卻表示，原審判阿志和其父母須賠償4萬元之精神撫慰金，尚為公允，不同意阿明父母要求阿志等人再賠償15萬元的要求，駁回其上訴，維持原判決，全案仍可上訴。

►我沒有遲到，是時間遲到了。

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