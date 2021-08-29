▲反對微調公車亭「收建商1萬」，基隆資深里長收賄判刑2年。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢／基隆報導

基隆市一名郭姓資深里長因接受建商賄賂1萬元，建案施工時挪動公車亭，完工後僅微調地點，事後被檢調查出，將里長起訴。基隆地院近日審結，認定里長觸犯《貪污治罪條例》判處有期徒刑2年，見他深具悔意，予以緩刑5年。

某知名建案2020年5月4日完工，原施工移動的公車亭，廖姓工務經理及簡姓工地負責人卻發現，若移回原處，原消防安全規劃將重新設計，屆時將無法申請使用執照，便提出將公車微調位置並召開協調會。

檢警調查，郭姓里長在協調會中，要求公車亭必須設回原址，以免影響里民安全，未達成協議；為求使照順利，廖姓經理會後趕緊請簡姓工地負責人，送交郭姓里長拿著裝有現金1萬元的茶葉禮盒。郭里長發現禮盒之1萬元現金，主動聯繫對方表示同意，在1個月後陪同簡姓工地負責人前往公車處微移至現有位置。

郭姓里長到案後坦承犯行，檢察官依涉犯貪污治罪條例起訴；法官審理時認為，郭姓里長收受廠商賄賂，觸犯犯貪污治罪條例；但考量他承認犯行，且主動交回不法所得，且收賄金額低於5萬元，依法得減輕其刑，故判處他有期徒刑2年，褫奪公權3年，緩刑5年。

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