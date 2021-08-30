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社會 社會焦點 保障人權

中山高「1周2槍擊案」！超車糾紛竟逼車開槍　後座女遭碎玻璃割傷

記者李忠憲／彰化報導

國道一號高速公路1周內竟發生2起槍擊案件！國道警察局第三大隊30日宣布偵破28日國道槍擊案，逮捕開槍的李姓男子，依殺人未遂等罪嫌送辦。由於1周前也發生一起槍擊案，2案導火線都是行車糾紛，讓警方十分重視。警方表示，高速公路都有完善監視系統，讓歹徒無所遁形，呼籲民眾應守法行車。

▲▼國道三隊破獲行車糾紛引發在國道一號后里路段槍擊，逮捕行兇男子。（圖／民眾提供）

▲開槍的李姓男子遭警方依法送辦。（圖／民眾提供）

▲▼國道三隊破獲行車糾紛引發在國道一號后里路段槍擊，逮捕行兇男子。（圖／民眾提供）

▲子彈擊中右側後方車窗玻璃。（圖／民眾提供）

▲▼國道三隊破獲行車糾紛引發在國道一號后里路段槍擊，逮捕行兇男子。（圖／民眾提供）

▲行兇車輛。（圖／民眾提供）

本月21日晚間，國道1號南下豐原往大雅交流道路段發生槍擊案，當時李姓男子載女友，途中遇上行車糾紛，對方竟從右側開槍，打中李男左手腕後逃逸。43歲槍手曾姓男子因遭台中市霧峰分局鎖定，24日在太平被逮，這才知道曾男就是該案兇手，警詢後依殺人未遂等罪嫌送辦。

豈知事發後一周，也就是28日早上7點，國道一號南下160公里處又發生一起槍擊案。黑色休旅車經過苗栗三義路段變換車道時，另一輛黑色轎車不滿被超車，持續在後方逼車，追到后里路段時同樣從右側對休旅車開槍，子彈從右方後方車窗打入，坐後座的唐姓女子遭噴濺的玻璃碎片割傷，對方隨即逃逸。

▲▼國道三隊破獲行車糾紛引發在國道一號后里路段槍擊，逮捕行兇男子。（圖／民眾提供）

▲警方查扣2把改造槍枝。（圖／民眾提供）

國道警方立刻會同各單位與大雅警分局合作，經48小時調閱監視器追緝，發現黑色轎車車牌懸掛他車，最後順利逮到開槍的21歲李姓男子，並起出行兇用的瓦斯手槍，警詢後依殺人未遂、公共危險、毀損、槍砲等罪嫌送辦。

國道警方表示，2起槍擊案件都是互不相識，因為行車糾紛引發槍擊，時間才相隔1周，因此十分重視。由於高公局在國道設置完善國道沿線錄影監視系統，有效追緝歹徒行蹤。警方也呼籲，不容許在國道有暴力挑釁、惡意逼車等行徑。民眾應嚴守高速公路駕車的相關規則，對於在國道駕車的脫序行徑，本大隊將依法究查到底，嚴懲不法，徹底展現執法決心，以維護其他用路人行車安全。

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