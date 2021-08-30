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嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款　9月6日前受理申請

▲▼ 嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款9月6日前受理申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲嘉義縣文蛤災害現金救助及低利貸款9月6日前受理申請 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

農委會8月27日公告嘉義縣東石鄉、布袋鎮及義竹鄉文蛤養殖為農業天然災害現金救助地區，8月28日至9月6日受理申請，嘉義縣政府籲請受災文蛤農於期限內前往所在地公所申請。

嘉義縣養殖文蛤受8月上旬西南氣流豪雨及近日天氣炎熱等天候影響，發生延遲性死亡現象與災情，縣府報請中央辦理現金救助及低利貸款，協助漁民儘速恢復生產。

農業處表示，現金救助額度為每公頃11萬5,000元，救助對象為實際從事漁作生產的自然人、持有養殖漁業登記證、合法用水證明、完成放養量申報及損失率達20%以上者。

低利貸款額度每公頃20萬元，貸款期限最長5年，本金寬緩期限最長2年，貸款利息於111年4月14日前免予計收，111年4月15日起，貸款利率恢復為依中華郵政2年期定期儲金機動利率減年率0.305%計算（目前貸款利率為年息0.54%），欲申借者應於9月6日前向公所申請核發農業天然災害受災證明書，並於核發翌日起15天內，向貸款經辦機構提出申請。

縣府籲請受災文蛤農8月28日起至9月6日止，攜帶身分證、印章、農漁會存褶、養殖漁業登記證、合法用水證明、放養量申報書等文件，前往魚塭所在地公所申請。

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