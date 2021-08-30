見父屋外吵架…女兒轉頭竟撞上「第2個老爸」！　崩潰揭恐怖內幕

記者吳美依／綜合報導

美國一名女網友在父親過世後才知道，原來爸爸還有一名同卵雙胞胎兄弟，2人經常「交換身分」生活。她認為，早逝母親很可能完全不知情，自己也開始懷疑生父究竟是誰。此影片目前在TikTok上累計200萬次觀看，許多網友都非常震驚，急切地想要知道更多「家族秘辛」。

女網友在影片中提起一段兒時回憶，她某天下樓喝水時，看見「父親」站在屋外和一名陌生女子吵架，原本正想要趕快溜進廚房倒水，未料卻在轉角直接撞上「爸爸」。

女網友當時感到震驚又恐懼，「我搞不清楚，為什麼爸爸可以同時在外面吵架，又同時站在屋內」，但仍故作鎮定地假裝去上廁所，和爸爸道晚安後，一路跑回房間。她狂奔上樓時，再度回頭看了一眼，清楚看見「2個爸爸」，但隔天告訴母親時，卻被誤會只是在作夢。

▲美國女網友（左）長大後才知道父親還有雙胞胎兄弟，並且出示爸爸親戚的照片（右），試圖釐清家族秘辛。（圖／翻攝TikTok@brownsugabunnie30）



女網友的「父親」前幾年去世時，這個驚天秘密才曝光，「我爸的名字叫做弗萊迪（Freddy），而他的名字叫作艾迪（Eddie）」，但如今沒人能夠找到「艾迪」，確認入土為安的人究竟是誰。

女網友之後拍攝其他影片表示，她從小到大都以為祖父母已經去世，而爸爸與家人親戚關係不好，所以才會多年都沒有來往；父親臨終時，只有一名姑姑前來探視，而且對方清楚表明，不想要和她們一家人扯上關係。

許多網友看了影片後，大感震驚，「你媽媽怎麼可能完全沒注意丈夫是不同人？」、「交換身分？外面那個女人是誰？你媽怎麼會不知道呢？好多問題想要問啊！」、「天啊，這資訊量也太大了！」

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