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她「撿垃圾」每周進帳2.8萬！工作辭了全職挖寶　還帶孩子一起去

▲▼美國德州一名媽媽靠著垃圾搜尋養活家人。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

▲德州達拉斯居民蒂芬妮全職投入「垃圾搜尋」。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

記者吳美依／綜合外電報導

美國德州居民蒂芬妮（Tiffany Sheree）非常熱衷「垃圾搜尋」（dumpster diving），也就是鑽進垃圾桶裡，找出依然堪用卻被丟棄的物品，再舉辦二手拍賣會轉賣。她發現，竟然能夠每周進帳1000美元（約新台幣2.8萬元），於是辭去餐廳服務生的工作、全職投入，有時甚至還帶著丈夫丹尼爾（Daniel Roach）與孩子一起去挖寶。

綜合外媒報導，蒂芬妮在YouTube上偶然看到相關影片後，「我看見他們帶回來的戰利品，就知道必須自己試試看」。她首次嘗試後，帶回不少護膚保養品以及價值1200美元的化妝品，開啟改行從事「垃圾搜尋」的契機。

▲▼美國德州一名媽媽靠著垃圾搜尋養活家人。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

▲▼美國德州一名媽媽靠著垃圾搜尋養活家人。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

▲▼美國德州一名媽媽靠著垃圾搜尋養活家人。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

▲蒂芬妮挖出不少堪用、價格高昂的物品。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

蒂芬妮專門鎖定大品牌、精品店外的垃圾桶，撿拾物品包括電視、廚具、家具、美容甚至科技產品，有些只是包裝輕微損壞，有些則是被商家報廢。她在最近一次的挖寶行動後，更是帶回一台價值750美元的全新咖啡機，以及價值數百美元的未拆封化妝品。

蒂芬妮說，「我找到床單、枕頭、毯子、毛巾、小雜貨，甚至貓跳台及狗籠等寵物用品。我們家至少75％家具都是在垃圾桶裡發現的，從沙發到桌椅和裝飾品都有」。她全職投入「垃圾搜尋」後，不只能夠養活家人，且經濟更加寬裕。

▲▼美國德州一名媽媽靠著垃圾搜尋養活家人。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

▲蒂芬妮舉辦二手拍賣會，轉賣垃圾桶裡撿到的物品。（圖／翻攝TikTok@dumpsterdivingmama）

「垃圾搜尋」飽受爭議，支持者認為此舉有助於垃圾減量，對地球和環保都有正面效益；反對者批評，這簡直就是偷竊行為。但蒂芬妮堅稱，自己沒有做錯任何事，且這份工作不該被貼上「骯髒」、「下流」的標籤，因為若不是她出手「拯救」，這些物品最終都會被送入垃圾掩埋場。

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