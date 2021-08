67歲主播連線遭狂浪猛襲！「浪牆吞沒」仍敬業播報　網見畫面不捨

記者葉睿涵/綜合報導

美國全國廣播公司(NBC)67歲的資深氣象主播阿爾羅克(Al Roker),29日在路易斯安那州現場轉播颶風「艾達」的實況時,慘被洶湧的浪花猛烈拍襲,讓不少網友見之心酸,紛紛在網上向NBC喊話,要他們給年紀漸長的阿爾羅克一份輕鬆點的工作,但阿爾羅克卻在向觀眾報平安時表示,他非常喜歡這份工作。

據《紐約郵報》報導,資深氣象主播阿爾羅克在29日,以全套潛水服的裝扮亮相於NBC《與媒體見面》的新聞訪談節目,為觀眾帶來颶風「艾達」登陸路易斯安那州的現場報導。然而,當新聞畫面切向他的時候,只見他多次被比他還高的兇猛浪花猛烈衝擊,讓他連站都站不穩。

▲67歲氣象主播阿爾羅克在颶風中敬業播報,讓不少觀眾深感心疼。(圖/翻攝自推特/@techjunkiejh)

正當阿爾羅克想要開口說話時,一個巨浪向他直接撲來,差點將他吞沒,導致吃水的阿爾羅克只能結結巴巴地還原現場的狀況,但他仍敬業地給出了非常專業而清楚的資訊。影片曝光後,不少人感到即心疼又不捨,紛紛質疑NBC為何會派年長的阿爾羅克出門播報。

不少網友在推特上抨擊道,「阿爾羅克已經67歲了,為什麼NBC還在給他做這些苦差事」、「現在是2021年,我不需要看到阿爾羅克冒著生命危險和颶風搏鬥的畫面,即使他不站在外面,也可以進行報導」,紛紛為阿爾羅克叫屈。

阿爾羅克隨後表示,他十分安全、沒有受到任何傷害,而且他是自願到現場進行實況聯繫,「這就是我的工作,我已經做了40年了」。不過他也對那些認為他太老、不適合這份工作的人喊話,「去你的!我會努力跟上,超越年輕人!」阿爾羅克還在推特發布了他在飯店裡將靴子裡的水倒出的影片,幽默回應,「我從龐恰特雷恩湖(Lake Pontchartrain)帶回了一些水呢!」

For all those who were worried about me out on #lakepontchartrain covering #Ida a) I volunteered to do this. Part of the job. b) My crew and I were safe and we are back at our hotel and c) for those who think I’m too old to to be doing this, try and keep up pic.twitter.com/DctJBFKD0D