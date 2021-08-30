67歲主播連線遭狂浪猛襲！「浪牆吞沒」仍敬業播報　網見畫面不捨

記者葉睿涵／綜合報導

美國全國廣播公司（NBC）67歲的資深氣象主播阿爾羅克（Al Roker），29日在路易斯安那州現場轉播颶風「艾達」的實況時，慘被洶湧的浪花猛烈拍襲，讓不少網友見之心酸，紛紛在網上向NBC喊話，要他們給年紀漸長的阿爾羅克一份輕鬆點的工作，但阿爾羅克卻在向觀眾報平安時表示，他非常喜歡這份工作。

據《紐約郵報》報導，資深氣象主播阿爾羅克在29日，以全套潛水服的裝扮亮相於NBC《與媒體見面》的新聞訪談節目，為觀眾帶來颶風「艾達」登陸路易斯安那州的現場報導。然而，當新聞畫面切向他的時候，只見他多次被比他還高的兇猛浪花猛烈衝擊，讓他連站都站不穩。

▲67歲氣象主播阿爾羅克在颶風中敬業播報，讓不少觀眾深感心疼。（圖／翻攝自推特／@techjunkiejh）

正當阿爾羅克想要開口說話時，一個巨浪向他直接撲來，差點將他吞沒，導致吃水的阿爾羅克只能結結巴巴地還原現場的狀況，但他仍敬業地給出了非常專業而清楚的資訊。影片曝光後，不少人感到即心疼又不捨，紛紛質疑NBC為何會派年長的阿爾羅克出門播報。

不少網友在推特上抨擊道，「阿爾羅克已經67歲了，為什麼NBC還在給他做這些苦差事」、「現在是2021年，我不需要看到阿爾羅克冒著生命危險和颶風搏鬥的畫面，即使他不站在外面，也可以進行報導」，紛紛為阿爾羅克叫屈。

.@alroker has a message for those who think he’s too old to stand outside in a hurricane! #SundayShow pic.twitter.com/v2RD6xA7ku — The Sunday Show with Jonathan Capehart (@TheSundayShow) August 29, 2021

阿爾羅克隨後表示，他十分安全、沒有受到任何傷害，而且他是自願到現場進行實況聯繫，「這就是我的工作，我已經做了40年了」。不過他也對那些認為他太老、不適合這份工作的人喊話，「去你的！我會努力跟上，超越年輕人！」阿爾羅克還在推特發布了他在飯店裡將靴子裡的水倒出的影片，幽默回應，「我從龐恰特雷恩湖（Lake Pontchartrain）帶回了一些水呢！」

For all those who were worried about me out on #lakepontchartrain covering #Ida a) I volunteered to do this. Part of the job. b) My crew and I were safe and we are back at our hotel and c) for those who think I’m too old to to be doing this, try and keep up pic.twitter.com/DctJBFKD0D — Al Roker (@alroker) August 29, 2021

據CNN與福斯新聞報導，由於路易斯安那州災情嚴重，總統拜登29日批准路易斯安那州進入重大災難狀態，並下令聯邦政府為州內25個地區的人民提供援助，讓他們獲得臨時住處和房屋維修補貼、為未投保財產損失提供低息貸款等援助。

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